馬英九提2個呼籲 盼蔡英文雙十說明「兩岸非兩國」

前總統馬英九。（記者侯永全／攝影）

前總統馬英九 今天呼籲總統蔡英文 在雙十國慶大會上闡明憲法，釐清與中國大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家；他並請總統府在大會看板與發給中外貴賓資料中，不要再以Taiwan National Day作為國慶英文名稱。

雙十國慶將屆，馬英九今天透過臉書提出2個呼籲；他說，請蔡英文在中華民國 國慶大會上，闡明中華民國憲法，釐清與大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，如此兩岸關係才能和平穩定向前邁進。

他表示，去年國慶日蔡英文說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是明顯錯誤界定與大陸的關係，也違反了中華民國憲法與蔡英文上任時的承諾。這段話，引發國內的爭論與大陸的強烈批評，認定是「新兩國論」。

馬英九說，蔡英文這句話是違憲的，因為憲法增修條文第11條明文規定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別的規定。」這表示中華民國國土包括自由地區與大陸地區兩部分。

馬英九也說，在大陸1982年的憲法前言中，也把台灣列為「大陸不可分割的神聖領土」。在這種情況下，高喊台陸雙方互不隸屬，不但不現實，而且是違反現實的。這反而引起海內外有識之士擔憂，認為是「新兩國論」的挑釁。

馬英九也呼籲總統府在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以Taiwan National Day（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，這是他所知政府過去從未使用過的名稱，請國慶籌備委員會儘速修正。

馬英九表示，國名什麼時候從「中華民國」改為「台灣」了，憲法修正了嗎，所有官方文書改變國名了嗎，都沒有。大會當然應該繼續用「中華民國國慶日（英文用Republic of China National Day）」才對。