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張善政支持度領先鄭運鵬0.8個百分點 看好度鄭運鵬領先

記者劉宛琳／桃園6日電
關鍵調查有限公司6日公布桃園市長最新民調結果，國民黨籍參選人張善政以27.0%支持度領先民進黨籍參選人鄭運鵬的26.2%，張善政在支持度以0.8個百分點領先鄭運鵬。(圖／關鍵調查有限公司提供)
關鍵調查有限公司6日公布桃園市長最新民調結果，國民黨籍參選人張善政以27.0%支持度領先民進黨籍參選人鄭運鵬的26.2%，張善政在支持度以0.8個百分點領先鄭運鵬。(圖／關鍵調查有限公司提供)

關鍵調查有限公司今天公布桃園市長最新民調結果，國民黨籍參選人張善政以27.0%支持度領先民進黨籍參選人鄭運鵬的26.2%，張善政在支持度以0.8個百分點領先鄭運鵬；而無黨籍鄭寶清與民眾黨籍賴香伶支持度分別為6.5%、4.5%，另有35.8%無法選出任一候選人。

關鍵調查有限公司在臉書指出，從區域來看，鄭運鵬在北桃園略有優勢，張善政則在南桃園略為領先；從政黨傾向來看，民進黨支持者有67.7%支持鄭運鵬、6.8%支持鄭寶清，國民黨支持者有76.7%支持張善政。

看好度方面，鄭運鵬領先張善政1.6個百分點；鄭運鵬34.4%、張善政32.8%、鄭寶清3.0%、賴香伶1.9%，另有27.9%無法選出任一候選人。關鍵調查有限公司表示，從區域來看，鄭運鵬在北桃園略有優勢，而張善政則在南桃園略為領先；從政黨傾向來看，民進黨支持者有66.0%看好鄭運鵬、4.3%看好鄭寶清，國民黨支持者有72.7%看好張善政。

支持鄭運鵬者有超過8成看好其當選，支持張善政者有78.0%看好其當選。關鍵調查有限公司表示，將市長支持度與看好度交叉分析來看，支持鄭運鵬者有84.5%看好其會當選，支持張善政者有78.0%看好其會當選，在目前無法決定市長支持對象者中，對鄭運鵬、張善政的看好度各約2成左右。

張善政 國民黨 民進黨

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