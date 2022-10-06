綠打抗中保台牌 藍酸抗綠才能保台

距離年底九合一選舉投票日剩一個多月，外界關心民進黨 最後如何布局。民進黨高層表示，未來作戰策略可大致分為「中央輔選團」與「地方組織作戰」兩大層次；中央輔選團部分，總統蔡英文 、副總統賴清德 將以更高的高度來詮釋這場選舉的意義，加強廣義「抗中保台」論述。

民進黨高層說，總統、副總統會用更高格局來詮釋選舉的意義，因為世界在關注，攸關台灣能否繼續和自由民主國家站一起。

對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，蔡英文連對岸射飛彈來都不敢告知民眾，也不敢當面抗議，民進黨還以為繼續喊「抗中保台」的謊言仍會有用嗎？

林家興指出，民進黨這些年來執政多有缺失，卻不思檢討反省，屢屢以「抗中保台」為藉口轉移內政問題，請問高喊「抗中保台」，國際疫苗與快篩就能及時買到嗎？年輕人就能負擔得起房價了嗎？民眾就不會再突然被斷電嗎？勞工生活就能變得更好嗎？民進黨的黑手就會退出校園嗎？「民進黨怎還敢自我感覺良好，用早已被識破的老招，來轉移執政不力的焦點。」林家興還說，民進黨本身就是傷害台灣的最大禍源，要「抗綠」才能「保台」。