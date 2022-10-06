我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

綠打抗中保台牌 藍酸抗綠才能保台

台灣新聞組╱台北6日電

距離年底九合一選舉投票日剩一個多月，外界關心民進黨最後如何布局。民進黨高層表示，未來作戰策略可大致分為「中央輔選團」與「地方組織作戰」兩大層次；中央輔選團部分，總統蔡英文、副總統賴清德將以更高的高度來詮釋這場選舉的意義，加強廣義「抗中保台」論述。

民進黨高層說，總統、副總統會用更高格局來詮釋選舉的意義，因為世界在關注，攸關台灣能否繼續和自由民主國家站一起。

對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，蔡英文連對岸射飛彈來都不敢告知民眾，也不敢當面抗議，民進黨還以為繼續喊「抗中保台」的謊言仍會有用嗎？

林家興指出，民進黨這些年來執政多有缺失，卻不思檢討反省，屢屢以「抗中保台」為藉口轉移內政問題，請問高喊「抗中保台」，國際疫苗與快篩就能及時買到嗎？年輕人就能負擔得起房價了嗎？民眾就不會再突然被斷電嗎？勞工生活就能變得更好嗎？民進黨的黑手就會退出校園嗎？「民進黨怎還敢自我感覺良好，用早已被識破的老招，來轉移執政不力的焦點。」林家興還說，民進黨本身就是傷害台灣的最大禍源，要「抗綠」才能「保台」。

民進黨 蔡英文 賴清德

上一則

本土病例新增5.4萬 BA.5疫情新高 可能再往上

下一則

吹哨者：鏡電視未與鏡週刊切割 人資財務系統共用

延伸閱讀

高雄石斑寒冬 淪抗中保台棋子 漁民嘆「不知明天在哪裡」

高雄石斑寒冬 淪抗中保台棋子 漁民嘆「不知明天在哪裡」
新聞評論／3種討厭貫穿選戰 蔡英文離人民更遠

新聞評論／3種討厭貫穿選戰 蔡英文離人民更遠
蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣

蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣
黑白集／民進黨說一套做一套 難重返首都執政

黑白集／民進黨說一套做一套 難重返首都執政

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
高雄謝姓男子開車前往鳳山一間餐廳用餐，並將寵物狐獴留在車上開窗通風，不料狐獴卻自行解開胸背帶跳車逛街，經報警協尋後，順利尋回。（高市鳳山警分局提供/中央社）

趁主人用餐 狐獴自行解繩跳車逛大街 市警尋回

2022-10-04 14:06

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」