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龍應台談中介法：集權是漸進侵蝕人民自由

記者蔡惠萍／台北6日電
龍應台。(記者林伯東／攝影)
龍應台。(記者林伯東／攝影)

台灣外有戰爭威脅，內部也面臨民主危機。蔡政府推動數位中介法引發民意強烈反彈，質疑將緊縮言論自由。「言論自由」也是龍應台寫作以來最關注的核心議題，雖然蔡政府對數位中介法喊卡，但龍應台提醒，歷史上走向集權的國家，手段都是一步一步侵蝕人民自由，人民須要有高度警覺，否則一放鬆，權力就會進來。

證諸歷史，龍應台說，那些走上集權的國家，對人民自由的侵蝕都是一寸一寸漸進的，「在你沒有感覺時，直到你回頭才發現」。因此，「這種手段人民要非常、非常高度覺醒」，她說，權力的掌控對於權力者的誘惑非常大，要避免掌權者對人民自由步步進逼，完全取決人民的覺醒有多高與反抗的力道有多大。

很多人形容民進黨的言論自由從「選前鄭南榕」變成「選後朕難容」，龍應台說，20多年前大家對於民進黨的期待，相對顢頇的國民黨，它代表進步的力量、開放的心靈，以及人民自由的追求；但走到今天，包括她在內，許多人都感到非常失望，因為取代國民黨的不是當時所想像真正進步思維的黨，而是一個權力的掌握欲跟國民黨一樣高但手段更進步的政黨，「我最大的失望是這個」。

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