新聞評論／指揮中心大黑箱 蔡政府怎捨得裁撤

指揮官王必勝說，疫苗、藥品、快篩物資等，這些緊急使用授權（EUA），若指揮中心解散「就會失效，必須銷毀」，後又改口。(本報資料照片)

台灣邊境即將解封，成立近三年的疫情 指揮中心理應降編，並逐步裁撤。蔡政府對解編裁撤卻戀戀不捨，面對外界質疑，卻說不出好理由。近日衛福部和指揮中心對這個問題數度改口，忽而稱解編就必須銷毀疫苗藥品，忽而又否認此一說法。如此反覆不定，只說明蔡政府捨不得拿下防疫 管制的「權力魔戒」。

有關指揮中心是否退場，政府的說法一變再變。9月22日，指揮官王必勝提出「疫情穩定趨緩」和「防疫常態化」兩條件，稱可在10月中檢討。一周後，他的「兩條件」卻變成「四條件」；衛福部長薛瑞元改提《防疫及紓困振興特別條例》屆滿的明年6月30日作為退場時間，和王必勝的說法大相逕庭。

最離譜的是，10月1日薛瑞元和王必勝將疫苗、藥品的緊急授權（EUA）與指揮中心存廢掛勾，稱指揮中心一旦裁撤，許多疫苗、藥物都必須立刻銷毀。此一說法，遭許多專家打臉；王必勝兩天後改口說自己「沒提過這說法」，卻強調指揮中心仍有「七大任務」。薛瑞元次日則改稱，「明年上半年有機會」，不再與防疫條例掛勾。

如此翻來覆去，透露了一個事實：指揮中心存廢的決定權在府院高層，須由蘇貞昌乃至蔡英文拍板。簡言之，就是「政治決定」。

指揮中心成立的目的，主要是為了統一事權進行防疫，降低疫情對社會經濟和安全的衝擊。但指揮中心成立後，蔡政府假防疫之名，使整個政府的經費運用及管制運作變得完全不受監督，黑箱處處；而人民的行動自由，則受到如戒嚴般的管控，限制多端。防疫條例第7條「為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，簡直成了對政府的空白授權；8400億（台幣，下同，約266億美元）的特別預算，更可跳過一般預算使用、採購程序，由指揮中心隻手控制。魔戒般的權力，蔡政府豈會輕易鬆手？

且看，高達8400億的防疫特別預算將在今年底用罄，其中用於防疫的經費約僅二成；最大宗的，則是經濟部的「紓困振興」經費，高達近五成。其中，諸如發行各種消費券或振興券，一面防疫，一面鼓勵旅遊消費，美其名「紓困振興」，其實是用人民的納稅錢拿來綁樁施恩。在這種情況下，因事關資源分配，地方政府對中央的各種政策，無論合理與否，都只能配合到底。

在防疫大旗下，許多不合理的決策甚至利益輸送，都能被美化或藏入黑箱，有些決策則被當成大內宣及意識形態鬥爭的工具。從政府對台胞武漢返台包機的消極以對，到阻擋「小明」，到獨厚高端疫苗 自詡「培植下一個護國神山」，阻擋對外疫苗採購則是「中國阻攔」，以及快篩試劑採購的諸多弊端，事例難以勝數。

因此，一旦指揮中心降編或裁撤，一切決策回歸權力分立、採購程序和市場原則，蔡政府假防疫之名、行濫權擴權之實便無法再如此得心應手。年底選舉在即，2024的大選亦隨之而來，蔡政府當然不願放棄指揮中心的偌大權柄與管制便利，衛福部當然也只能含糊其詞了。

諷刺的是，陳時中近日受訪為自己的防疫打了85分，最受詬病的疫苗採購更打了90分。對於在野黨追究高端弊端，薛瑞元還反控，這是在「做空高端股票」。兩人能大言不慚，倚恃的正是指揮中心不受監督的暗黑能力。

既然要解封邊境，就該下放權力給各權責單位；否則，中央仍緊握著指揮中心的管制魔戒，解封只是做假的。執政者踐踏了專業、程序民主和人民自由三年，也該停止了！