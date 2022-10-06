萬華還在流血 卡疫苗喚起仇恨值 怨氣衝中央

衛福部去年一句「萬華是防疫破口」，讓環南市場傷口至今還在流血。圖為市場攤商戴著口罩開始一天忙碌的生活。(記者潘俊宏／攝影)

天剛破曉，萬華艋舺大道冷冷清清，多數民眾仍在睡夢中，環南市場貨車正進進出出、人聲鼎沸，相較去年疫情 期間，簡直是天壤之別；衛福部當時一句「萬華是防疫破口」，讓環南市場宛如「環毒市場」，連電梯、網路壞了大半年都沒人敢來修。事隔一年多，傷口結痂了嗎？環南市場自治會長林勝東說，「當然沒有，傷口還在流著血呢！」

中秋過後，疫情升溫，燒出慈濟「卡疫苗」爭議，喚醒塵封已久的疫情仇恨值，環南市場的怨氣彷彿被壓抑已久的氣炸鍋。面對疫情傷口，當時的指揮官陳時中 都道歉了，難道還不夠嗎？一聽到陳時中，林勝東忍不住扯開嗓門說：「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」

9月下旬，披上「綠色戰袍」的陳時中接連兩周現身萬華，蔡英文總統也同赴廣照宮參香，凍蒜聲卻蓋不住質疑聲。藍白對手蔣萬安、黃珊珊撿到機關槍，記者追問的「不是卡疫苗、就是周玉蔻」，一向挺綠的萬華如今竟暗箭四伏。

10月1日，陳時中成立競選總部，副總統賴清德一句「台北是疫情的開始」，又成箭靶。面對仇恨值破表，陳時中另類解讀說，成績好的學生都會被挑毛病，他自認整體防疫政策可打85分。

陳時中的感受，顯然與藍營形成兩條平行線。台中市長盧秀燕說，疫情當然影響選情，慈濟購買BNT被擋，再度勾起民眾記憶，等待BNT的民眾一定在乎，因為她當時每天都被問，何時會有疫苗；投票前仍有變數，但若明天投票，選民一定對中央政府表達不滿。

現任首長有防疫主場優勢，疫情民怨則燒向中央政府，民進黨立委張廖萬堅不諱言，中央執政「有功無賞，打破要賠」。

行政院最近拍板邊境解封，7月曾率團訪美的國民黨 立委江啟臣說，只要民眾一出國，一定會覺得台灣是個「Stupid（笨蛋）政府」，指揮中心每天報告確診人數，就像在餵民眾「恐懼感」，指揮中心早該廢掉了。

疫情仇恨值和恐懼感卻越不過「綠色神山」，民進黨南二都固若金湯。9月中剛確診出關的國民黨立委吳怡玎說，南部染疫不像北部嚴重，甚至沒發生過搶快篩，高雄市長陳其邁也很努力，疫情對高雄選情的影響有限。藍營戰將謝龍介在台南則被形容成「鐵拳對棉花」，難以施展拳腳。

走進國旗飛揚的高雄果貿社區，在綠油油的南台灣，難得窺見一抹藍；在知名的寬來順早餐店，國民黨高雄市長參選人柯志恩直播邀請的里長還當面「感謝陳其邁」。國民黨高雄市左楠區市議員參選人白喬茵說，即使民眾因疫情抱怨中央，也不太會苛責高市府。

歷經疫情震撼期，如今重返環南市場，四樓自治會辦公室門口矗立一台超大型「防疫通道」，消毒無死角。回憶去年肅殺氣氛，林勝東說，衛福部稱萬華是破口，連公車路過都害怕，一吸到萬華空氣就會確診，但萬華又沒機場和港口，「說萬華是破口，讓我們很受傷」。

20年前爆發SARS，環南市場照常營業，新冠疫情卻讓環南停擺20多攤。林勝東自稱「綠的」，但政府讓百姓營生困難，百姓不再看政黨顏色，基層賭爛中央、深綠就罵台北市長柯文哲，以前「腹肚扁扁也要挺阿扁，現在沒了啦！」

市場宛如台灣縮影，步出環南市場，採訪團隊不自覺深呼吸了幾口，市場陸續收攤，空氣飄散一股酸楚味，那不是確診的味道，而是老百姓打拚生活的味道。