我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

萬華還在流血 卡疫苗喚起仇恨值 怨氣衝中央

台灣新聞組／台北6日電
衛福部去年一句「萬華是防疫破口」，讓環南市場傷口至今還在流血。圖為市場攤商戴著口罩開始一天忙碌的生活。(記者潘俊宏／攝影)
衛福部去年一句「萬華是防疫破口」，讓環南市場傷口至今還在流血。圖為市場攤商戴著口罩開始一天忙碌的生活。(記者潘俊宏／攝影)

天剛破曉，萬華艋舺大道冷冷清清，多數民眾仍在睡夢中，環南市場貨車正進進出出、人聲鼎沸，相較去年疫情期間，簡直是天壤之別；衛福部當時一句「萬華是防疫破口」，讓環南市場宛如「環毒市場」，連電梯、網路壞了大半年都沒人敢來修。事隔一年多，傷口結痂了嗎？環南市場自治會長林勝東說，「當然沒有，傷口還在流著血呢！」

中秋過後，疫情升溫，燒出慈濟「卡疫苗」爭議，喚醒塵封已久的疫情仇恨值，環南市場的怨氣彷彿被壓抑已久的氣炸鍋。面對疫情傷口，當時的指揮官陳時中都道歉了，難道還不夠嗎？一聽到陳時中，林勝東忍不住扯開嗓門說：「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」

9月下旬，披上「綠色戰袍」的陳時中接連兩周現身萬華，蔡英文總統也同赴廣照宮參香，凍蒜聲卻蓋不住質疑聲。藍白對手蔣萬安、黃珊珊撿到機關槍，記者追問的「不是卡疫苗、就是周玉蔻」，一向挺綠的萬華如今竟暗箭四伏。

10月1日，陳時中成立競選總部，副總統賴清德一句「台北是疫情的開始」，又成箭靶。面對仇恨值破表，陳時中另類解讀說，成績好的學生都會被挑毛病，他自認整體防疫政策可打85分。

陳時中的感受，顯然與藍營形成兩條平行線。台中市長盧秀燕說，疫情當然影響選情，慈濟購買BNT被擋，再度勾起民眾記憶，等待BNT的民眾一定在乎，因為她當時每天都被問，何時會有疫苗；投票前仍有變數，但若明天投票，選民一定對中央政府表達不滿。

現任首長有防疫主場優勢，疫情民怨則燒向中央政府，民進黨立委張廖萬堅不諱言，中央執政「有功無賞，打破要賠」。

行政院最近拍板邊境解封，7月曾率團訪美的國民黨立委江啟臣說，只要民眾一出國，一定會覺得台灣是個「Stupid（笨蛋）政府」，指揮中心每天報告確診人數，就像在餵民眾「恐懼感」，指揮中心早該廢掉了。

疫情仇恨值和恐懼感卻越不過「綠色神山」，民進黨南二都固若金湯。9月中剛確診出關的國民黨立委吳怡玎說，南部染疫不像北部嚴重，甚至沒發生過搶快篩，高雄市長陳其邁也很努力，疫情對高雄選情的影響有限。藍營戰將謝龍介在台南則被形容成「鐵拳對棉花」，難以施展拳腳。

走進國旗飛揚的高雄果貿社區，在綠油油的南台灣，難得窺見一抹藍；在知名的寬來順早餐店，國民黨高雄市長參選人柯志恩直播邀請的里長還當面「感謝陳其邁」。國民黨高雄市左楠區市議員參選人白喬茵說，即使民眾因疫情抱怨中央，也不太會苛責高市府。

歷經疫情震撼期，如今重返環南市場，四樓自治會辦公室門口矗立一台超大型「防疫通道」，消毒無死角。回憶去年肅殺氣氛，林勝東說，衛福部稱萬華是破口，連公車路過都害怕，一吸到萬華空氣就會確診，但萬華又沒機場和港口，「說萬華是破口，讓我們很受傷」。

20年前爆發SARS，環南市場照常營業，新冠疫情卻讓環南停擺20多攤。林勝東自稱「綠的」，但政府讓百姓營生困難，百姓不再看政黨顏色，基層賭爛中央、深綠就罵台北市長柯文哲，以前「腹肚扁扁也要挺阿扁，現在沒了啦！」

市場宛如台灣縮影，步出環南市場，採訪團隊不自覺深呼吸了幾口，市場陸續收攤，空氣飄散一股酸楚味，那不是確診的味道，而是老百姓打拚生活的味道。

疫情 陳時中 國民黨

上一則

吹哨者：鏡電視未與鏡週刊切割 人資財務系統共用

下一則

台灣兵役延長定調 最快明年底實施

延伸閱讀

對流氓奉茶說 柯文哲反嗆：叫小英把台商全叫回來

對流氓奉茶說 柯文哲反嗆：叫小英把台商全叫回來
呼喊基本盤 「抗中牌」真能救阿中？

呼喊基本盤 「抗中牌」真能救阿中？
仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗

仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗
冷眼集／陳時中短跑衝刺 自家人設路障？

冷眼集／陳時中短跑衝刺 自家人設路障？

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
高雄謝姓男子開車前往鳳山一間餐廳用餐，並將寵物狐獴留在車上開窗通風，不料狐獴卻自行解開胸背帶跳車逛街，經報警協尋後，順利尋回。（高市鳳山警分局提供/中央社）

趁主人用餐 狐獴自行解繩跳車逛大街 市警尋回

2022-10-04 14:06

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」