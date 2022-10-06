改口說論文引用比例不當 資策會擬告 高虹安喊政治迫害

資策會執行長卓政宏（左）表示，新竹市長參選人高虹安論文多處與資策會報告雷同，經濟部長王美花（右）說，應做好智財權管理。(記者潘俊宏／攝影)

新竹市長參選人、立委高虹安領全薪攻讀美國辛辛那提大學博士，論文內容被發現過多引用其參與的資策會計畫案，引起軒然大波。立法院經濟委員會昨請經濟部業務報告，多位民進黨 立委要求資策會說明；資策會執行長卓政宏表示，論文有七、八成與資策會報告雷同，已是引用比例不當，會先請高虹安說明，接著發文給美國辛辛那提大學，若都未獲處理，可能提起訴訟。對此，高虹安直言是政治迫害造謠。

針對高虹安博士論文遭質疑大量引用資策會的研究案，資策會日前曾聲明回應指出，研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題；若只是純學術引用的話，沒有授權問題。不過，昨天立委陳亭妃詢問資策會有關該篇論文引用的狀況，卓政宏卻指出，計畫案的報告智慧財產權屬於資策會，若任何人要學術引用，都應明示出處，且有受到資助的論文，通常也會在論文表示「受到某某計畫資助」。

卓政宏進一步表示，經過多個軟體比對，該論文引用比例有七、八成，一般來講「這不稱為引用」，高虹安的論文不但缺乏出處、也沒有明示受到補助，引用比例更不當。經濟部長王美花則表示，資策會應本於權責，做好智慧財產權管理。

立委賴瑞隆問到高虹安全薪出差並完成博士論文，是否經過資策會允許？卓政宏說，根據資策會內部資料，高虹安當時沒有報備、也沒有說明，但是當時也沒有前例，所以資策會沒有相關規範，「以職場倫理來說是有問題」。

高虹安昨表示，資策會曾發聲明無授權問題，但在立法院民進黨團總召柯建銘等人強力施壓下，改口主張疑似著作權疑慮，「相信這是政治力介入的結果」。

高虹安說，博士論文共113頁，對比她資策會發表期刊文章僅6頁，論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，更何況她就是期刊文章第一作者。「人可以被迫改口，但留下的檔案資料物證無法消滅」，她呼籲「對抗黑手伸入資策會」。

高虹安也反駁領全薪念書沒報備，她指出，當時獲資策會推薦「國家產業創新獎」，理由都有明載，怎可能沒報備也沒說明。

高虹安委任的「眾勤法律事務所」昨晚也提出法律意見，指高的博士論文應無侵害資策會著作財產權之虞。