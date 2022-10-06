士林夜市變成得來速 疫情牽動通膨 選情2大灰犀牛

士林夜市人潮大不如前，圖為士林夜市自治會理事長蘇文山。(記者胡經周／攝影)

4日晚間的士林夜市，媽祖廟香客絡繹不絕，香煙裊裊，但遊客稀稀落落，士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山感嘆說，他住在士林57年，從沒看過這麼慘的士林夜市，有時人少到車子可以直接開進來，「夜市都快變成得來速」。

2022大選蟄伏兩大隱形殺手，文化大學廣告系教授鈕則勳指出，疫情 牽動通膨，宛如「兩大灰犀牛效應」，灰犀牛若爆走，將成今年選情最大變數，對執政黨是雙重挑戰。

疫情重擊庶民「夜經濟」，曾經萬人空巷的士林夜市，平日彷彿萬巷人空。蘇文山說，原本800多家店面，現在上百家空店面、消失300多家攤商，很多店家連紓困 貸款的低利都還不起，還在營業的也只是勉強喘口氣。

一路走訪士林北投、中正萬華，即使是傳統挺綠選區，疫情傷口仍牽動首都選戰。藍綠白參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊廝殺激烈，士林夜市比較支持誰？蘇文山認真回答，「黃珊珊的票會比較多」，她在疫情最嚴重時來訪20多次，來到連攤商都好奇：「黃珊珊是住厝邊嗎？」

走出台北市，疫情加劇經濟隱憂。正午時分，瑞芳舊街門可羅雀，牛肉麵店門口的大黑狗懶洋洋打了個大呵欠，老闆娘說，「過去滿是外國觀光客，疫情這兩年是零」；薩克斯風師父林育生返鄉打拚，遇到疫情，政府只補助45歲以下的「青年返鄉」，他苦笑說，青年返鄉是「害死囡仔」，讓年輕人背一屁股債，像他這類的「大叔返鄉」，不知這兩年是怎麼活過來的？

中秋節後，高雄瑞豐夜市人潮回溫，但小吃攤老闆皺眉說，一個月租金 5萬、一次要預付三個月，疫情嚴重時近半數攤商熄燈，現在只能苦撐，保佑疫情不要再來。

疫情改變生活型態，崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，竹科雖有「護國神山」，但多數所得分配只到高科技產業，許多基層服務業、餐飲業皆受重傷，「M型化社會愈來愈嚴重」。

夜幕低垂，台北101高檔餐廳高朋滿座，但全台不少小吃店已提早收攤。「一個台灣，兩個世界」，已是疫後的現在進行式。