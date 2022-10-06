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黑白集／如鏡電視錄音檔 謝曉星也不必查？

黑白集
媒體報導原能會主委謝曉星涉嫌性騷擾秘書、言語霸凌下屬。(本報資料照片)
媒體報導原能會主委謝曉星涉嫌性騷擾秘書、言語霸凌下屬。(本報資料照片)

近年蔡政府用人眼光獨到：人品才德不重要，越是皮厚心黑越受重用。正因如此，陳時中、陳吉仲、李進勇、王必勝等人的知名度，才會遠勝重要部會閣員。近日厚黑名單再添1人，原能會主委謝曉星被爆選秘書像「選妃」，3年換9秘，職員嘆「上班像在地獄」。

謝曉星1人有4個秘書，他皆親挑年輕貌美長髮者，顯示品味不凡。然而，每天要秘書陪他外出吃午餐，沒有濫用權威嗎？此外，他對女下屬言詞騷擾、肢體碰觸，或無故辱罵，皆構成性騷霸凌。這些表現，真能以他和學生的「亦師亦友」關係類比蒙混嗎？

原能會目前的工作，只是遵循蔡英文的能源政策，廢掉既有核電廠，並解決核廢料處理問題。這麼沒挑戰性的工作，謝曉星不僅用上4個秘書，還「選妃」般換來換去，原能會簡直被當成「海角一樂園」了。

謝曉星的濫權踰矩可議，但比起婚外生子的王必勝、十指緊扣乾女兒的李伯璋，則尚差一截。問題在，蘇貞昌對官員的不倫事件根本不以為意，甚至讓王必勝升了官；如今對謝曉星的性騷霸凌，大概只能裝作視而不見了。就像鏡電視錄音檔，「不必查」。

一個不在乎官員品德能力的政府，才會把庸才當幹才，不斷提拔，直到他們陳屍在「彼得原理」的灘頭。蔡政府用人，充分演繹了這哲學。(轉載自聯合報)

性騷 霸凌 陳時中

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