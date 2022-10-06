同黨人士從台上往下拍 蔡英文超大讀稿機曝光 網友酸

蔡英文總統2日出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，不過卻有同黨人士從台上往下拍到密集的群眾，卻意外拍到蔡英文的超大提詞機。(記者翁唯真／翻攝)

蔡英文 總統2日出席民進黨 彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，不過卻有同黨人士從台上往下拍到密集的群眾，意外拍到蔡英文的2台超大讀稿機，桃園市議員詹江村在臉書 表示，民進黨內部流出，環繞超級讀稿機；也引發許多網友熱議。

蔡英文出席公開活動時常要看讀稿機，不過流出這段影片，影片由舞台上往下拍，可看到相當多的群眾，舞台兩側的大大提詞機也意外入鏡，詹江村表示，1.5博士果然才高八斗，為民進黨自己內部流出來的，還是故意拍攝的角度。「真大台啊環繞超級讀稿機」。

貼文底下也有許多民眾留言，「讀稿讀到這種程度，真的嘆為觀止！！難怪要保密30年！！」、「真的連說話的能力都沒有～」、「講完後知道自己說了什麼嗎？可憐吶」、「難怪幾乎不接受採訪，不然就是採訪了就出狀況，或許被黨團禁止她受訪了！」、「因為都不是發自內心的話，所以必須靠讀稿機騙騙愚民！」等。

網友狠酸，「哈哈！綠營有內鬼」、「這讀稿機也太大了吧」、「跳電的話不就變啞巴」、「有這種總統真可憐」、「沒有讀稿機的話，我會懷疑我們總統是不是啞巴或者替身，還是給她讀稿機吧。至少我們選她出來，還有讀稿的功能。」