韓流現？韓國瑜影片力挺 游淑慧：上屆多虧這2男人相助

游淑慧5日在臉書提到，「辣個男人來了」，謝謝韓國瑜再次跨刀相助。(取材自臉書)

年底選戰倒數53天，繼北市議員王鴻薇日前邀高雄市前市長韓國瑜 出席募款餐會，以20萬台幣拍賣出一罈「韓國瑜酒」後；台北市議員游淑慧也邀韓國瑜幫忙拍攝競選宣傳影片，韓國瑜在影片中推薦游淑慧，並稱讚游淑慧過去四年問政有目共睹，要選民支持有俠女精神的游淑慧。

游淑慧今天也在臉書 提到，「辣個男人來了」，謝謝再次跨刀相助。

游淑慧說，2018年的這個時候，市黨部和前立委李彥秀都提醒她選情很危險，可能是吊車尾或落選頭。當時聽到這樣的預警，初次參選的她也不知道還能做什麼，覺得自己已盡了所有的心力。好在後來，出現了兩個男人的跨刀相救，一個是為我剃光頭告急的羅智強， 另一個是自己在高雄選的驚心動魄，還心繫我選情的韓國瑜。

游說，今年2022年兩人都沒有參戰，覺得有點孤單。前兩天有媒體朋友跟她說「你很危險喔」

游說，「我也知道沒有韓流的帶動，今年大家都怕藍營投票 熱情降低；港湖這次超強棒的組合，也可能讓我得票不足。」韓市長知道這個狀況後，二話不說，昨晚連夜為她錄影打氣。

韓國瑜在影片中提到，他推薦優秀的市議員參選人游淑慧，游過去四年在台北市議會的表現有目共睹，敢講話、敢衝、敢拼，為內湖南港鄉親的事情絕對一馬當先、不落人後，希望內湖南港民眾，支持俠女精神的游淑慧，韓國瑜也拜託大家。

游淑慧表示，真心覺得不好意思，努力了3年多，還是很多不足。終於理解資深前輩過去常警告她的一句話，「一升二最難」。