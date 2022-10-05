冷眼集／農漁民沒飯吃 芒果乾效應減

農委會主委陳吉仲鼓勵民眾以行動支持農漁民。(本報資料照片)

每逢選舉，「抗中保台」就是催票利器，以前民進黨 只要講「辣台派」、「抗中保台」，支持度總會上升，可是今年9合1地方選舉，發現「芒果乾」效應不如預期強大，從南到北，農漁民及養殖戶認為，顧好人民生活卡實在。

大陸禁止台灣農產品輸入，動作一波接一波，中國海關總署去年3月起暫停台灣鳳梨輸入；9月第3波禁令暫停台灣釋迦 、蓮霧；今年6月起暫停台灣石斑魚輸入；緊接著，美國眾議院議長裴洛西 訪台，大陸祭出對台報復措施，柑橘類水果、冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚全部禁止輸入。

農委會統計，台灣去年生鮮外銷，其他柑橘類共2886公噸，銷往大陸就占8成6；冰鮮白帶魚外銷9146公噸，全銷往大陸、占比百分百；冷凍竹筴魚外銷4226公噸，大陸占5成。已被大陸禁止輸入的鳳梨、釋迦、蓮霧，是台灣對陸出口前3名水果。西進受阻，對農漁民影響有多大，數字會說話。

民進黨批評馬政府傾中，攤開數字，馬政府執政時，台灣農產品銷往大陸占比均低於2成；蔡英文總統上台6年來，台灣農產品銷大陸占比突破2成，2018年還高達23.2％，蔡政府執政，台灣農產品對大陸市場的依賴更深。政府開拓新南向市場，仍難取代大陸市場，農委會官員也坦言，大陸具有距離、文化和語言相近的優勢，確實沒有比對岸更適合經營的市場。

大陸數波禁令連發，催得台灣農漁民膽戰心驚。蔡政府抗中保台大戰，變成台灣農漁產保衛戰，民進黨譴責大陸「以農逼政」企圖影響今年選舉，行政院長蘇貞昌前進麻豆高喊「賣水果不賣主權」、蔡總統還把石斑魚正名「民主的魚」，府院在台上高喊抗中保台，基層忙著為生計奔走。

裴洛西訪台引發中共軍演，宜蘭漁民怪政府「草螟弄雞公，爽的是政府，苦的是人民」。兩岸契作虱目魚被抹紅是「政治訂單」，台南學甲漁民埋怨「魚賣到日本、新加坡，就是為國爭光，賣到大陸就是賣台」。

兩岸合作，農漁民被指賣台；兩岸對抗，農漁民沒飯吃，在抗中的路線下，農漁民永遠都是被犧牲者，賣不出去的水果、池裡滿滿的石斑魚、出不了海的漁船，背後都是農漁民的血淚。

民進黨以「抗中保台」大賺選舉紅利，執政做的再不好，綠營支持者過去閉著眼睛還是會投民進黨，但今年選情異常冷，民眾不表態率提升，投票意向難測，深綠農業鐵票區選情更冷，「芒果乾」效應遞減，要顧面子還是顧腹肚？農漁民心裡已有答案。