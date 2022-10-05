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台漁民怨鎖國 怒火燒向綠營 漁民：只要藍就投

台灣新聞組／綜合報導
宜蘭頭城漁民已經3年等不到開放大陸移工，最近美國眾議院議長裴洛西訪台中共軍演，漁民們不敢出海捕魚。圖為宜蘭頭城烏石港宏棋號船隊老闆陳宏棋（左）與菲律賓漁工。(記者胡經周／攝影)
宜蘭頭城漁民已經3年等不到開放大陸移工，最近美國眾議院議長裴洛西訪台中共軍演，漁民們不敢出海捕魚。圖為宜蘭頭城烏石港宏棋號船隊老闆陳宏棋（左）與菲律賓漁工。(記者胡經周／攝影)

軒嵐諾颱風遠颺，宜蘭選情正在攪動，林姿妙、江聰淵看板互揭瘡疤，隔著馬路對峙著。清晨的烏石港波光粼粼，返港避風的漁船及賞鯨船孤寂地綁在岸邊，碼頭疏落冷清。船主陳宏棋望著遠方嘆息「嘸人啦！要出啥咪船？」海中樂漁行老闆林勇樂怒氣沖沖地說：「海水上升，不是只有氣候暖化，還有漁民的淚水和汗水啦！」

台灣因疫情大缺工，但政府以防疫為由禁大陸人士來台，返鄉過年的大陸漁工已走了3年，漁船沒足夠船員，出海次數減少，生計受影響，討海人的辛酸只能往肚裡吞。

陳宏棋原有5艘漁船、現在剩3艘、14名越南和菲律賓漁工。這3年，兩艘價值各上千萬(台幣，下同，約31萬6000美元)漁船賤賣6、700萬，賣好久才脫手。「沒出海，收入就是零，船綁在那裡，一年維修費還要200萬元。」他苦笑說，再慘下去，就要賣老婆小孩了。

漁船出海少，林勇樂的漁貨生意受影響，收入銳減，他要問政府，「大陸漁工進不來，到底是政治問題還是防疫問題？」跟漁業署、勞動部反映多次，最後卡在衛福部。

大陸漁工來不了，只剩東南亞漁工，「語言袂通啦」，陳宏棋說，大陸漁工技術好又刻苦耐勞；東南亞漁工語言不通，只能比手勢溝通，還要訓練很久。至於台灣漁工根本找不到，「年輕人有幾個願意捕魚？吃苦活沒人做」。

漁船等嘸工，中秋節前大陸宣布禁白帶魚輸入，更是青天霹靂。中秋過後就是捕撈白帶魚季，漁民嘆，今年白帶魚價勢必跌很深。陳宏棋說，以前出海，1艘船7名船員，現在只2、3人，「但還是要加減出海，因為也要付薪水給漁民。」

「台灣政府鎖國，漁民沒飯吃！」陳宏棋感嘆時手機響，合作24年的大陸泉州船長來電，一口流利閩南語，他說：「想來台灣賺錢啊，可是台灣政府擋人，來不了」。

頭城漁會人員說，兩岸問題，政治沒共識，無解，但至少應保證價格供需，農委會補助農民，對漁民的補助少之又少。

上次總統大選蔡賴配在宜蘭得票率63％。今年縣市長選舉，蔡英文輔選首站到宜蘭下達「宜蘭贏，民進黨就贏」動員令，要江聰淵戰勝縣長林姿妙，重新擦亮民主聖地招牌。

民進黨要光復宜蘭，自嘲二等公民的漁民很反感，問陳宏棋和林勇樂票要投誰？他們口徑一致：「只要國民黨的就投」，3年來大家勒緊褲帶苦撐，頭城全盛時有400艘漁船，現在約剩不到100多艘，1年減少銷售額3億多，怪誰？「當然是怪政府」。

東南亞 防疫 民進黨

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