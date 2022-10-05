我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

高雄石斑寒冬 淪抗中保台棋子 漁民嘆「不知明天在哪裡」

台灣新聞組／即時報導
高雄永安是台灣重要石斑魚產地，魚塭一望無際。不過面對大陸禁令，魚貨賣不出去。(記者劉學聖／攝影)
高雄永安是台灣重要石斑魚產地，魚塭一望無際。不過面對大陸禁令，魚貨賣不出去。(記者劉學聖／攝影)

清早魚塘，水車奮力地打水，池裡的石斑魚優游擺尾吐氣，好不快活。7、8月淡季早過，以往一早活魚運搬盛況不再，養殖業者望池興嘆，大陸無限期禁運，準備外銷的魚還在池裡養著，「永安是石斑魚的故鄉，但現在我們不知道明天在哪裡。」

兩年多前，蔡英文在總統大選贏得壓倒性勝利，高雄永安開出漂亮選情，得票率66.6％，熱情民眾發送千尾酥炸石斑魚慶祝。最近，永安養殖戶很鬱卒，大陸自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，產值占全台一半的永安養殖戶哀鴻遍野。蔡英文為此特地到永安安撫漁民，強調政府已啟動因應措施，呼籲國人共同支持國產「民主石斑魚」。

「蔡英文有下來看啦，但情況還是一樣」養殖戶于錦鳳說，兩岸關係不好，不知禁到何時，最慢年底問題就會顯現，韓國瑜說貨出去，人進來，大家發大財，「現在是貨出不去，人也不知道活不活得下去」。

指著前方魚塘，于錦鳳說，今年魚長得慢，慢兩個月收成，就在池裡養著，但魚愈養愈大，魚塘空間變小，又要分池，飼料漲價，養殖成本墊高，雪上加霜，只能自我安慰「好的時候吃鮑魚，不好時候就吃白稀飯，日子總要過下去」。

石斑魚養殖過寒冬，虱目魚榮景也褪色。曾推動兩岸契作的學甲慈濟宮董事長王文宗說，今年虱目魚價高，1台斤55元，但養殖面積一直縮小，飼料成本、魚苗都漲價，漁民也辛苦。

全台養虱目魚最密集的台南學甲曾有新藍海前景，2011年起兩岸ECFA契作養殖，但蔡英文上任後陸方中止，台灣虱目魚外銷新南向行不通，現在6成往沙烏地阿拉伯送，3成銷美國。

轉眼又是選舉年，農漁民肚子扁扁還是要挺綠嗎？王文宗說，「農漁民其實只管生計不懂政治，民進黨逢中必反，國民黨逢中則閃，農漁民也無奈，就像楊丞琳一樣。」

馬政府推動「兩岸ㄟ擱發」，蔡政府高呼「抗中保台」，在中共刻意讓利與封鎖之間，農漁民成了兩岸政治對抗的棋子，選舉口號震天價響，農漁民只煩惱「下一個被禁的是什麼？」

蔡英文 國民黨 韓國瑜

上一則

台新增本土5.4萬確診 創本波疫情新高 55例境外、48死

下一則

「從沒這麼慘過」 台南文旦滯銷 選情像進冷凍庫

延伸閱讀

韓國瑜將復出輔選 自嘲是票房補藥還瀉藥？重返政壇這麼說

韓國瑜將復出輔選 自嘲是票房補藥還瀉藥？重返政壇這麼說
回批陳時中…蔣萬安：完全自曝其短 黃珊珊：活在平行時空

回批陳時中…蔣萬安：完全自曝其短 黃珊珊：活在平行時空
侯友宜、盧秀燕、柯志恩合體 高雄誓師湧5萬人

侯友宜、盧秀燕、柯志恩合體 高雄誓師湧5萬人
蕭美琴下周雙橡園舉行國慶酒會 端石斑魚上桌宴客

蕭美琴下周雙橡園舉行國慶酒會 端石斑魚上桌宴客

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
高雄陳姓女房務員與就讀國中三年級的少年交往，發生至少24次肉體關係，被依妨害性自主，共24罪判1年6個月有期徒刑，緩刑3年。(記者陳弘逸／攝影)

女房務與少年床戰24次 直到懷孕姊弟戀才曝光

2022-09-06 02:13
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子