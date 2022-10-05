高雄石斑寒冬 淪抗中保台棋子 漁民嘆「不知明天在哪裡」

高雄永安是台灣重要石斑魚產地，魚塭一望無際。不過面對大陸禁令，魚貨賣不出去。(記者劉學聖／攝影)

清早魚塘，水車奮力地打水，池裡的石斑魚優游擺尾吐氣，好不快活。7、8月淡季早過，以往一早活魚運搬盛況不再，養殖業者望池興嘆，大陸無限期禁運，準備外銷的魚還在池裡養著，「永安是石斑魚的故鄉，但現在我們不知道明天在哪裡。」

兩年多前，蔡英文 在總統大選贏得壓倒性勝利，高雄永安開出漂亮選情，得票率66.6％，熱情民眾發送千尾酥炸石斑魚慶祝。最近，永安養殖戶很鬱卒，大陸自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，產值占全台一半的永安養殖戶哀鴻遍野。蔡英文為此特地到永安安撫漁民，強調政府已啟動因應措施，呼籲國人共同支持國產「民主石斑魚」。

「蔡英文有下來看啦，但情況還是一樣」養殖戶于錦鳳說，兩岸關係不好，不知禁到何時，最慢年底問題就會顯現，韓國瑜 說貨出去，人進來，大家發大財，「現在是貨出不去，人也不知道活不活得下去」。

指著前方魚塘，于錦鳳說，今年魚長得慢，慢兩個月收成，就在池裡養著，但魚愈養愈大，魚塘空間變小，又要分池，飼料漲價，養殖成本墊高，雪上加霜，只能自我安慰「好的時候吃鮑魚，不好時候就吃白稀飯，日子總要過下去」。

石斑魚養殖過寒冬，虱目魚榮景也褪色。曾推動兩岸契作的學甲慈濟宮董事長王文宗說，今年虱目魚價高，1台斤55元，但養殖面積一直縮小，飼料成本、魚苗都漲價，漁民也辛苦。

全台養虱目魚最密集的台南學甲曾有新藍海前景，2011年起兩岸ECFA契作養殖，但蔡英文上任後陸方中止，台灣虱目魚外銷新南向行不通，現在6成往沙烏地阿拉伯送，3成銷美國。

轉眼又是選舉年，農漁民肚子扁扁還是要挺綠嗎？王文宗說，「農漁民其實只管生計不懂政治，民進黨逢中必反，國民黨 逢中則閃，農漁民也無奈，就像楊丞琳一樣。」

馬政府推動「兩岸ㄟ擱發」，蔡政府高呼「抗中保台」，在中共刻意讓利與封鎖之間，農漁民成了兩岸政治對抗的棋子，選舉口號震天價響，農漁民只煩惱「下一個被禁的是什麼？」