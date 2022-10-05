「從沒這麼慘過」 台南文旦滯銷 選情像進冷凍庫

麻豆文旦價格崩跌，農民損失慘重。農民說，大陸不幫忙銷，台灣怎麼銷都銷不出去。(記者劉學聖／攝影)

扁嫂吳淑珍老家台南麻豆綠到出汁，2020總統大選，蔡英文、賴清德 在麻豆拿下76％選票，但今年中秋，文旦柚滯銷損失慘重，麻豆農民臉也發綠了。「自從我懂事以來，沒見過文旦農民這麼慘。」農民郭新聰說，文旦是華人 市場，沒大陸「吸收」很辛苦啦，「大陸不幫忙銷，台灣怎麼銷都銷不出去」。

大陸在中秋節前宣布禁台灣文旦、白帶魚、柑橘銷陸，農漁貨賣不出去，農漁民的心裡在淌血，文旦柚首當其衝，最大產地麻豆區，農民一片罵聲。

麻豆文旦皮細果肉甜，以往1箱10斤的極品文旦可賣700多元，今年銷不出去價格崩盤，文旦生產過剩，農民費盡心血顧一整年，最後一簍簍堆倉庫。麻豆農會急推動大果加工收購計畫，把文旦削皮做清潔用品、果肉加工為果汁，但中秋過了，農民滿面愁容，家裡還堆數百至數萬斤賣不出去。

不到一周，麻豆農會緊急再收購，30幾個產銷班會員每人上限1000台斤，總量約2、30萬台斤，宣布當晚直到通宵，農民爭相走告、打電話借人頭，這一夜，平靜夜裡透著不尋常氛圍。

農會在中秋過後還收購文旦，相當罕見，可見情形嚴重。「1台斤大果收購價7.2元，1箱收72元，連噴草的錢都不夠！」農民說，心很痛，政府先前都說沒什麼影響，但家家戶戶摘多就剩多，摘少就剩少，剩幾百斤的還算少，不少人家裡堆著上萬斤，也有人乾脆不採收了，落果當肥料。

去年全台文旦外銷7047公噸，其中出口大陸約4817公噸。文旦採收期大概在節氣白露前10天，今年白露與中秋僅隔3天，壓縮銷售期，大陸又停止輸入，文旦供過於求，價格大崩跌。

行政院長蘇貞昌中秋節前特地到麻豆，強調「賣水果不賣主權」。不過，中秋過了，菜市場成堆文旦俗俗賣，攤商推銷但買氣冷，索性整簍堆後台；政府要國營事業和上市櫃公司幫忙買，員工才吃完鳳梨釋迦 、民主石斑魚，又要吃文旦。

縣市長選戰開打，選情卻異常地冷，國營事業忙消化「民主的果實」，農民們則是剉咧等，年底茂谷柑量產，又要面對一波滯銷難關。