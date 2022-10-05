我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

「從沒這麼慘過」 台南文旦滯銷 選情像進冷凍庫

台灣新聞組／即時報導
麻豆文旦價格崩跌，農民損失慘重。農民說，大陸不幫忙銷，台灣怎麼銷都銷不出去。(記者劉學聖／攝影)
麻豆文旦價格崩跌，農民損失慘重。農民說，大陸不幫忙銷，台灣怎麼銷都銷不出去。(記者劉學聖／攝影)

扁嫂吳淑珍老家台南麻豆綠到出汁，2020總統大選，蔡英文、賴清德在麻豆拿下76％選票，但今年中秋，文旦柚滯銷損失慘重，麻豆農民臉也發綠了。「自從我懂事以來，沒見過文旦農民這麼慘。」農民郭新聰說，文旦是華人市場，沒大陸「吸收」很辛苦啦，「大陸不幫忙銷，台灣怎麼銷都銷不出去」。

大陸在中秋節前宣布禁台灣文旦、白帶魚、柑橘銷陸，農漁貨賣不出去，農漁民的心裡在淌血，文旦柚首當其衝，最大產地麻豆區，農民一片罵聲。

麻豆文旦皮細果肉甜，以往1箱10斤的極品文旦可賣700多元，今年銷不出去價格崩盤，文旦生產過剩，農民費盡心血顧一整年，最後一簍簍堆倉庫。麻豆農會急推動大果加工收購計畫，把文旦削皮做清潔用品、果肉加工為果汁，但中秋過了，農民滿面愁容，家裡還堆數百至數萬斤賣不出去。

不到一周，麻豆農會緊急再收購，30幾個產銷班會員每人上限1000台斤，總量約2、30萬台斤，宣布當晚直到通宵，農民爭相走告、打電話借人頭，這一夜，平靜夜裡透著不尋常氛圍。

農會在中秋過後還收購文旦，相當罕見，可見情形嚴重。「1台斤大果收購價7.2元，1箱收72元，連噴草的錢都不夠！」農民說，心很痛，政府先前都說沒什麼影響，但家家戶戶摘多就剩多，摘少就剩少，剩幾百斤的還算少，不少人家裡堆著上萬斤，也有人乾脆不採收了，落果當肥料。

去年全台文旦外銷7047公噸，其中出口大陸約4817公噸。文旦採收期大概在節氣白露前10天，今年白露與中秋僅隔3天，壓縮銷售期，大陸又停止輸入，文旦供過於求，價格大崩跌。

行政院長蘇貞昌中秋節前特地到麻豆，強調「賣水果不賣主權」。不過，中秋過了，菜市場成堆文旦俗俗賣，攤商推銷但買氣冷，索性整簍堆後台；政府要國營事業和上市櫃公司幫忙買，員工才吃完鳳梨釋迦、民主石斑魚，又要吃文旦。

縣市長選戰開打，選情卻異常地冷，國營事業忙消化「民主的果實」，農民們則是剉咧等，年底茂谷柑量產，又要面對一波滯銷難關。

賴清德 釋迦 華人

上一則

高雄石斑寒冬 淪抗中保台棋子 漁民嘆「不知明天在哪裡」

下一則

疫情仍居高不下 0+7不延後上路

延伸閱讀

中秋茶敘一攤又一攤　福茶加月餅遍地開花 發揚中華文化

中秋茶敘一攤又一攤　福茶加月餅遍地開花 發揚中華文化
中秋號誌出包 台鐵抓2元凶：電流增強干擾波、電纜劣化

中秋號誌出包 台鐵抓2元凶：電流增強干擾波、電纜劣化
華埠廣場中秋嘉年華熱鬧喜慶

華埠廣場中秋嘉年華熱鬧喜慶
費城長樂公會中秋聯歡會 紅火熱鬧

費城長樂公會中秋聯歡會 紅火熱鬧

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
高雄陳姓女房務員與就讀國中三年級的少年交往，發生至少24次肉體關係，被依妨害性自主，共24罪判1年6個月有期徒刑，緩刑3年。(記者陳弘逸／攝影)

女房務與少年床戰24次 直到懷孕姊弟戀才曝光

2022-09-06 02:13
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子