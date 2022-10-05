鏡風波 立委籲府院一起告裴偉 查明真相

針對鏡電視申請執照案的「幫助」？鏡電視創辦人裴偉坦言內容有些膨風，行政院長蘇貞昌（左）與NCC主委陳耀祥（右）4日前往立法院備詢，蘇貞昌表示這件事已經進入司法程序，當事人也出來否認，説只是膨風，這件事情已經非常清楚。（記者曾學仁／攝影）

鏡電視審照案爭議延燒，立法院交通委員會今邀國家傳播通訊委員會（NCC）主委陳耀祥專案報告並備詢。藍綠都發出甲級動員令備戰，國民黨 團總召曾銘宗說，將要求在國會成立「鏡電視審查執照調閱小組」，如果民進黨 阻擋、護航，「會讓執政黨場面難看」；民眾黨團將要求陳耀祥下台，靜候調查。

本報系聯合報報導，對於鏡電視前董座裴偉前天自稱「膨風」直達天聽，民眾黨立委邱臣遠昨總質詢時指出，行政院長蘇貞昌一向以打擊假消息為首任，是否支持將裴偉送辦並啟動調查？蘇貞昌說，他跟蔡英文總統從未干預，股東間的糾紛、人民間的講話，政府已經表態，不會去查；這件事已進入司法程序，當事人也稱是膨風，整件事情非常清楚。

國民黨立委李德維昨質詢，願意發誓或斬雞頭證明沒介入鏡電視案嗎？蘇貞昌說，如果每個當事人之間或股東之間的糾紛，國會議員都跑到這裡來問他要不要斬雞頭，會被外界傳為大笑話。

立法院交委員今將審查鏡電視案，國民黨今早先召開會前會，沙盤推演成立調閱小組；就連在交通委員會沒有立委席次的民眾黨團，也將到場表達支持成立調閱小組。

曾銘宗指出，早在4月29日，交委會就曾提案成立鏡電視調閱小組，當時就被民進黨否決，這次若再否決，是否代表真有什麼不能被外界知道的事？李德維說，民進黨一定會反對成立調閱小組，國民黨將全力監督。

民眾黨立委蔡壁如說，執政黨公然踐踏民主防線、企圖箝制媒體，比數位中介服務法草案還恐怖，應盡快成立調閱小組；蔡也呼籲檢方將全案改「偵」字案，府院一起控告裴偉查明真相。

據台北中國時報報導，蔡壁如說，士林地檢署以「他」字案偵辦鏡電視案，現在裴偉承認自己膨風，拿著總統、行政院長的名號招搖撞騙，會不會之後改成「偵」字案？她也質疑，為何一個「民間人士」拿著府院名號「招搖撞騙」，就可以公然騙到一家電視台執照？府院要不要一起告這個政治詐騙 犯？

蔡壁如痛批，這次「鏡電視」取得電視台執照過程、「鏡週刊」社長裴偉在鏡電視股東會會議上的錄音檔曝光，竟發現如果不是執政黨正在踐踏民主的最後一道防線，就是有政治詐騙犯居中招搖撞騙。