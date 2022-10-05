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圖利？農委會宣導費 三立、民視得標4成 陳吉仲：歡迎去告

記者程遠述／台北5日電
農委會主委陳吉仲（右）表示，農委會每筆宣傳都是在講政策和防疫，沒有任何其他政治議題在裡面。(記者曾學仁／攝影)
農委會主委陳吉仲（右）表示，農委會每筆宣傳都是在講政策和防疫，沒有任何其他政治議題在裡面。(記者曾學仁／攝影)

國民黨立委曾銘宗昨天質詢指出，農委會今年1到8月政策宣導費用，將標案以「化整為零、分批辦理」方式，規避政府採購法，涉嫌圖利民視、三立之嫌，他痛批農委會主委陳吉仲「你好大膽子」。陳則駁斥，絕非化整為零，有一定的招標作業，「如果有，我早就被一槍斃命了，還站在這裡。」

曾銘宗指出，農委會今年1到8月的政策宣導費用5341萬餘元(台幣，以下同)，三立標到其中1061萬多元標案，近兩成金額；民視得標1033萬多元標案，逾19%金額，兩家公司得標金額就占總金額約40%；其餘的凱絡媒體則為9%、東森3%。

曾也表示，民視得標總共69筆、每筆平均14萬9733元，三立得標123筆、每筆平均8萬6303元，每筆10萬元左右都不用公開招標嗎？「陳吉仲，你膽子太大了吧？你交代的？」陳吉仲說，同仁絕對都是依規定辦理，農委會一年預算這麼多，全部政策都是在照顧農漁民，每筆宣傳都是在講政策和防疫，沒有任何其他政治議題在裡面，否則他早就被一槍斃命了。

曾銘宗質疑，為什麼農委會對三立、民視特別好，是否涉及圖利？政府支持特定媒體涉嫌違反採購法，他也擬赴地檢署提告；若有把標案「化整為零、分批辦理」，規避採購法第14條情形，陳吉仲要不要道歉下台？

陳吉仲則表示，如果他圖利，歡迎去告，他在農委會不只法律要求，道德要求也要做到，「若有違反規定，直接幫我移送檢調」；農委會絕對不是化整為零，標案招標都有完整規範，但相關情形要再和農委會各單位了解，因標案多，他怎麼可能一一了解。

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