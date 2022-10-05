黑白集／指揮中心＝特權 王必勝的保位戰

指揮官王必勝。(本報資料照片)

歷經近三年疫情 戒嚴，國門即將解封，台灣進入自主防疫 ，指揮中心卻不願「功成身退」。指揮官王必勝稱，若指揮中心解編，疫苗 特效藥快篩劑的EUA就失效，必須銷毀。他說話張狂有如隨便生孩子，恐嚇牌立馬被專家拆穿，EUA是食藥署依《藥事法》審批，不關指揮中心的事。

「防疫視同作戰」已被陳時中改寫成「打選戰」，輪到王必勝，防疫又淪「保位戰」。阿中競選總部成立，小王牽著正宮招搖捧場，替老長官助威，更是給台上的蘇貞昌臉面。王必勝取消疫情記者會，率防疫國家隊陪蘇揆輔選保位，也為自己守住跳板。

目前疫情多為輕症，物資徵調早已喊停，邊境取消強制檢疫。指揮中心三大任務只剩疫情監測，理當降級解編，讓工作回歸行政部門。但選舉正在熱頭上，蘇內閣只剩防疫政績牌可吹，指揮中心若歇業，蘇揆還有戲唱嗎？

蘇貞昌堅稱，指揮中心仍有「戴口罩、打疫苗」等任務，說穿了，是貪圖非常時期的動員特權。防疫預算仍有800億台幣，若保留指揮中心，就有小金庫可隨時提款；且指揮官藉疫攻訐在野黨，比側翼好用多了。

王必勝深知上之所好，與蘇揆一搭一唱，隨時替阿中讚聲。在野黨譏指揮中心是阿中「第二競總」，小王反嗆是全民的。這表忠真含蓄，誰不知他說的是「全民進黨的」。