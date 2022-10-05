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新聞評論／綠執政 獨立機關不獨立 行政機關變打手

聯合報社論
立法委員蔡壁如日前召開「國家機器追殺高虹安，一條龍抹黑大公開」記者會，指民進黨抹黑、抹紅、再抹紅，看起來民進黨就是一家油漆公司，會幫大家漆上各式各樣的一個顏色。(記者蘇健忠／攝影)
立法委員蔡壁如日前召開「國家機器追殺高虹安，一條龍抹黑大公開」記者會，指民進黨抹黑、抹紅、再抹紅，看起來民進黨就是一家油漆公司，會幫大家漆上各式各樣的一個顏色。(記者蘇健忠／攝影)

《鏡電視》從申請執照到上架頻道，政府介入插手的傳言不斷，從最近流出的股東會錄音檔，更隱隱可見府院影武痕跡。面對此一「總統級醜聞」，行政院長蘇貞昌卻以一句「不必查」就想打發，此舉形同指示檢調、監察院等各機關袖手，繼續當執政黨打手與遮羞布。如此處理，愈發啟人疑竇。

《鏡電視》的經營不循常規，創辦人裴偉長袖善舞，除個人年領1000多萬元台幣顧問費，公司一年四易董事長，更是聞所未聞。迄今，鏡電視已快燒光20億資本額，卻仍能憑黨政力挺通過NCC審查，並企圖擠下TVBS躋身黃金新聞頻道，皆可見其有恃無恐。對於流出之錄音檔，裴偉原稱是經過變造剪接；近日，他則改口稱自己是在董事會「膨風」，誇大其詞。顯然，他見事態延燒，必須藉此開闢隔離帶，以免波及府院。然而，他此舉已經涉及欺騙股東，檢調無論如何更應積極調查，看看究竟是他個人詐欺，或另有黨政勢力施壓。

國家機器的運作，原有其一定的規範，更有不可跨越的紅線。但蔡政府執政，不僅將手伸入獨立機構的運作，更把行政機關當成執政黨的打手，動輒對選舉橫加干預。民進黨在野時，曾嚴厲批評國民黨「黨政不分」；如今自己執政，卻變本加厲，為所欲為。今年的選舉，從監察院、農委會、經濟部到檢警調，皆毫不避諱地加入選戰，「行政中立」、「獨立辦案」等理念幾蕩然無存。

以《鏡電視》被爆出的錄音為例，除牽涉府院高層指揮NCC介入媒體進退場，更涉及操控輿論、政媒利益交換等疑點。不僅如此，裴偉仍擔任社長的《鏡週刊》，也在選戰中配合綠營運作爆料在野黨參選人張善政、高虹安論文抄襲，然後由民進黨地方黨部挨家挨戶發送鏡週刊的偏頗報導，形同散發黑函。這樣的政媒關係，已密切到相互幫襯的地步。也因此，在蘇揆表態錄音檔「不必查」後，法務部隨即把檢舉案交由士林地檢署，擺明只查媒體內部紛爭，不查府院高層是否違法。這些，都是司法獨立的退縮景象。

除此之外，多個行政機關也在這次選戰中跟隨執政黨腳步起舞。例如，農委會主動參戰，宣稱張善政十幾年前在宏碁任職時的研究案有六篇高度重複，要求他限期說明。經濟部則要發函資策會，要求釐清高虹安論文合理使用範圍與授權等相關問題。在民進黨秘書長林錫耀要求黨公職發揮火力支援後，立院黨團更火速行文要求資策會提供高虹安任職期間所有資料。原應維持中立的行政部門，臣服於執政黨程度之深，堪稱史上最不堪。

這幾年與執政黨有關的醜聞疑雲，民眾總是得不到真相。諸如：高端股價異常被疑有內線交易，檢調分案至今始終不見調查行動；林秉樞與民進黨派系大老的異常金流，檢方以未涉犯罪草草結案。包括新竹棒球場花費鉅資卻不堪使用、桃園八德新羽球館天花板坍塌的工安事件，檢調皆遲遲未見積極查辦，莫非高層也已幕後下令「不必查」？對比之下，檢調廉數度大動作搜索宜蘭縣長林姿妙，在聲押她失敗後，又在選舉登記前刻意以貪汙重罪起訴，國家機器全力追打不遺餘力。請問，這樣的司法公平嗎？同樣是調查政府機關的防疫作為，監院對指揮中心與陳時中便愛護有加、對新北市府則緊咬不放。監委究竟是要為民伸冤，或是為黨助選？

政府要贏得人民信任，執法公正、不偏不倚是基本原則。當國家機器全力為執政黨護航遮羞，只會自毀信譽。

民進黨 張善政 陳時中

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