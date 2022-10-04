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韓國瑜將復出輔選 自嘲是票房補藥還瀉藥？重返政壇這麼說

記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜26日接受聯合報系專訪。(記者劉宛琳／攝影)
高雄市前市長韓國瑜26日接受聯合報系專訪。(記者劉宛琳／攝影)

暫別政壇2年多，前高雄市長韓國瑜本月將復出輔選，不改幽默風格的他自嘲：「我到底是票房補藥還是瀉藥？」他希望這次選舉，台灣人民能思考施政6年的民進黨，更能像4年前的高雄一樣創造奇蹟。韓粉在「等一個人」，韓國瑜則在等一個奇蹟，人民選票上的答案，將是他重返政壇最重要的指標。

被問到將來還會再從政嗎？韓國瑜笑得有點嚴肅，「完全沒有那個計畫」。不過這2年，政壇從猜他參選黨主席、縣市長的傳聞從未斷過；韓國瑜對台灣的關心也從未斷過，只是改以公益前行；回歸政壇，他還有一些顧慮。

專訪前，韓國瑜特別表達，不方便談選情；不過談完民進黨的6年施政，他又「自動」提到選情，從4年前的自己談起。

他說，陳其邁當選是正常，韓國瑜當選是奇蹟，「4年前高雄人創造了一個奇蹟，轟動全球華人」，彷彿他不曾參選總統，也不曾歷經罷韓，時空穿越回到4年前，那個還在喊著「高雄發大財」的韓總好像又回來了。

韓國瑜說，這次也一樣，一切要回歸到人民自己的決定，只有人民手上那張選票能夠創造奇蹟，「所以高雄跟台南這次要不要創造奇蹟？」

談到輔選，韓國瑜又回到了現實，回答保守了起來，就怕自己的加入，破壞了候選人下的一盤好棋，強調樂意輔選，但還是尊重候選人規劃並會評估自己的狀況，「但在我的內心，我當然希望，這次台灣人能創造奇蹟」。

韓國瑜 民進黨 華人

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