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柯文哲辦雙城論壇 陳時中：見流氓還跑去奉茶

記者鍾維軒、胡瑞玲／專訪
民進黨台北市長參選人陳時中台北市長柯文哲辦雙城論壇沒有敏感度，就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶。（記者胡經周／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中台北市長柯文哲辦雙城論壇沒有敏感度，就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶。（記者胡經周／攝影）

台北市長柯文哲在共機擾台、中國劍拔弩張之際仍舉辦雙城論壇惹議。民進黨台北市長參選人陳時中3日接受專訪表示，柯無為又害國家，對世界發出首都市長對共機擾台不在乎，沒有敏感度，就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶，「鄰居會認為你不在乎，那他也不會管那麼多」，首都市長態度關係到國家安全，一定要讓世界知道台灣很在乎自由民主的生活方式。

陳時中3日接受本報系聯合報專訪，談到雙城論壇時，他表示舉辦的可能性愈來愈低，但並沒有站在「一定不要辦」的立場，而是若當中沒有政治前提、對雙方城市有貢獻就不反對舉辦，但裡頭充滿政治前提和算計，那不如不辦。

陳時中表示，大家都瞭解被統戰的可能性，對可是柯文哲對這些事情都不敢發聲，連台北市議會都明顯點出，在共機擾台情況下就不要辦，柯文哲仍要舉行，若舉辦後有清楚表達希望中國別再繼續這樣做，雖然可能不會辦不成，但起碼有做，但結果什麼都沒表示，這樣世界會如何看待這件事情？

陳時中還批評柯文哲「無為，但為無又害了國家」，柯讓全世界都看到台北市民、台北市長，對於共機擾台的不在乎，好像飛彈飛過來台北市也不在乎一樣，「而且我們不在乎，那國際為什麼會在乎呢，對不對？」市長沒有敏感度，對世界發出了「台北市對於台灣的安全不在乎」的訊息。

陳時中說，他絕對不會讓這樣的事情發聲，還要讓全世界知道「台北市很在乎」，對於維持自由民主的生活方式很在乎，更會拚盡全部的力量去保護這樣的價值。台北市長有責任保護台灣，因為大家會注意首都市長的態度。

陳時中認為，抗中保台不見得是選舉主軸，但一定會在其中提醒首都市長對於保護台灣的責任，要講清楚，不能說不要緊，市長態度會關係到國家安全，雖然看起來沒什麼，但是一個態度、一句話，對於民主自由的堅持和保護，一定要不斷表達態度。

陳時中還批評中國就像流氓，稱「人家流氓在你面前走來走去，你還說沒關係要去奉茶，你看你的鄰居會怎麼想？鄰居會想說是不是他不在乎，所以也不需要管他那麼多」，擔任首都市長要表現出有所謂、很在乎的態度，要當總統更不用講，最起碼要有這樣的訊息清楚地表達出來。

陳時中 柯文哲 民進黨

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