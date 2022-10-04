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遭爆性騷下屬 原能會主委：任教與學生相處融洽的習慣

記者吳姿賢／台北4日電
原能會主委謝曉星。（記者黃義書／攝影）
原能會主委謝曉星。（記者黃義書／攝影）

今天有周刊媒體報導，原能會主委謝曉星涉嫌性騷擾秘書、言語霸凌下屬，宛如「土皇帝」，原能會今天轉述謝曉星五大聲明，謝曉星表示，過去在大學任教跟學生相處融洽，把此習慣帶來公務機關，若不適宜會調整改進。

謝曉星表示，對原能會業務非常重視，平時嚴以律己亦嚴以待人，自身鮮少休假且以會為家。雖偶因對同仁業務處理不夠完美而生氣，但都是「對事不對人」，主要是希望原能會同仁都要對得起這份工作。也因此，相對於秘書在聯繫業務和互動自然也要求較為嚴格，但絕非周刊報導所言，有一直換秘書之情事。例如辦公室亦有秘書服務長達六年之久。

謝曉星表示，自105年從中山大學借調受邀入閣以來，經報院同意兼職，固定進行教學工作。日前因國內新冠疫情嚴重，為減少接觸，並基於不利用公務場所及公務設備資源之原則，才在辦公室以外場所如咖啡廳，以視訊方式授課。

謝曉星表示，至於報導提及與同仁互動過程部分，主因是過去於學校任教多年和學生相處融洽且亦師亦友，因此把這習慣不自覺帶來公務機關上，如有不適宜之處，爾後會調整改進，避免造成外界誤解。

謝曉星說，另報導提及人事主任係因活動安排不當而遭調職乙節，恐為極大誤解，主要係因人事總處規畫未來由其處理行政院組織改造等重要議題而調升至人事總處副處長所致，且該主任在任內深受肯定，迄今仍互動良好。

謝曉星重申，感謝媒體的督促與指教，原能會作為獨立安全管制機關，一貫秉持「全民的原能會」的施政理念，將持續為民眾安全把關，並落實資訊公開。

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