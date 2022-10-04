新聞眼／裴偉膨風說 完美切割蘇蔡 疑點更多

時代力量陳椒華在立法院召開「裴偉傳訊承認向府院抱怨，NCC內部洩密還不查？」記者會。(記者林銘翰／攝影)

蔡英文 總統、行政院長蘇貞昌是否插手鏡電視審照過程的疑雲，喧騰多日之後，鏡週刊社長裴偉3日坦言是「膨風」誇大，看似完美切割蔡蘇被指涉嫌關說的責任，卻也留下更多疑點。

首先，立委陳椒華上周二在國會播出三段錄音檔，直指政治力介入鏡電視申照，提及「蘇貞昌已跟陳耀祥講了」，還有鏡電視通過審照是「總統旨意」，以及民進黨前秘書長洪耀福代表「府方人士」等爆炸性內容。

當在野黨立委直指錄音檔的男聲就是裴偉，裴偉第一時間辯稱「錄音經過變造」，但立刻被鏡電視前董座陳建平駁斥，證稱音檔是裴偉在去年12月17日股東會 的錄音，並砲轟裴「轉移問題焦點毫無意義」。

從3日裴偉說法再變，除可證日前他所謂「錄音經過變造」不可信；退萬步言，就算他只是向股東「膨風」，全是自吹自擂，但身為媒體負責人，如此言論只會重傷媒體公信力。尤其，鏡週刊近來接連針對張善政 的陳年研究計畫、高虹安的美國博士論文案強打「抄襲」，並透過綠營彩色加印鏡週刊分送家戶，也難怪被在野黨痛批媒體聯手國家機器，毫無「政媒分際」可言。

其次，裴偉的「膨風」說，也反證蘇貞昌「不必去查」、「亂剪接一通」的謬誤。蘇答詢稱第三人在外講什麼，不是總統、院長能控制，「也不必去查」。但蔡蘇長期強打「假訊息」，當有人在外面膨風，重損總統及閣揆形象，甚至因插手獨立機關、破壞權力分立而有憲政危機之虞，還「不必去查」？

況且，此事遭披露已一周，府院雖澄清，卻顯得避重就輕，完全不見痛打「假訊息」的疾言厲色，似乎也不想徹底釐清；甚至，究竟有無「府方代表」，也不見當事人的明確說法。「膨風」說原本可能切割府院責任，卻因上述疑點仍在，讓這宗「總統級醜聞」還要延燒。