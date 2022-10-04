黑白集／主委站台不避嫌 中選會變忠犬會

民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應日前舉辦雞籠城隍文化祭美食節，行政院長蘇貞昌（左）到場支持，中選會主委李進勇（後右）也出席記者會，在場眾人議論恐有「行政不中立」疑慮。(記者曾吉松／攝影)

蔡政府裡，諸多「獨立機關」展現「為黨效忠」前仆後繼，而中選會的表現始終不遜於其他「獨立機關」。中選會主委李進勇近日參加民進黨 基隆市長參選人蔡適應的活動，更把「不中立」發揮到極致。

遭質疑行政不中立後，中選會辯稱該活動非蔡適應主辦，李進勇是以「歷任基隆市長」身分與會。不料，採訪通知露餡，蔡適應確是主辦者之一。不中立在前，說謊在後，可說錯上加錯。更何況，即使蔡適應不是主辦人，宣稱已「暫時註銷黨籍」的李進勇，仍不忘情「前市長」身分，也絕對不妥。

這並非單一事件。去年底四大公投 ，公投前幾天，李進勇一面宣示選務中立，一面說公投綁大選讓「選務人員沒死好加在」、「像颱風共伴效應」，說得好嚴重。但今年修憲複決，中選會卻決議綁大選。可以為黨自打嘴巴，中選會成了「忠犬會」。

被提名 中選會主委時，李進勇能否「獨立行使職權」，便遭質疑。除了曾為民進黨南征北討，李進勇獲得酬庸之多，也數罕見。歷任內政部、工程會、法務部、交通部次長、副主委，堪稱「全方位酬庸」。當上中選會主委，投桃報李，當然就不讓人意外。

選舉在即，有這樣的心腹坐鎮中選會，蔡政府當然安心許多。這也就難怪網路流傳：「知恥近乎勇，無恥李進勇」。