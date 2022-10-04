護航風波 裴偉：與府院熱線是「膨風」 為讓股東安心

鏡電視大股東裴偉（右）接受廣播「千秋萬事」訪問，表示從未和府院熱線，也沒直達天聽的本事。（取材自「千秋萬事」）

鏡電視股東、鏡週刊社長裴偉在股東會 上的錄音檔曝光後引發軒然大波，裴偉昨天親上廣播節目專訪時強調，他從未和府院熱線，也沒直達天聽的本事，但坦言當時這麼說是為了讓股東們安心，確實有一些「膨風」誇大。

「如果真有這通天本領，鏡電視怎麼可能卡了26個月才拿到執照？」裴偉也不滿指出，中嘉、凱擘等系統業者今年5月就將鏡電視上架86台的申請案送進NCC，但NCC到現在都不審，甚至連董監事變更案也不審，根本是怠惰、箝制電視台，且是無所不用其極的濫權，NCC護航鏡電視之說實在太好笑了。

裴偉昨天接受廣播「千秋萬事」訪問，原是去宣傳新書，但最近多段錄音事證曝光，裴偉在音檔中自爆鏡電視拿到執照是「總統的旨意」，引發軒然大波，主持人王淺秋原本擔心裴偉臨時不來，不過裴偉一副坦蕩地說，「又沒什麼不可告人的事情」、「我們週刊常在對抗國家機器」。

裴偉一開始就被問到敏感的錄音檔問題，他強調錄音不是鏡電視股東會的內容，當天股東會僅有20幾分鐘，是「散會後的一些閒聊」；他也指出自己沒那麼厲害可直達天聽，也沒跟蔡英文總統與行政院長蘇貞昌聯繫過，如果那麼厲害，鏡電視的執照不會被卡26個月才過關。

王淺秋問，錄音檔提到總統交辦院長，院長再施壓NCC主委等內容都是不存在？裴偉點頭稱是回說，「應該是我講過頭了，因為沒有這樣的事實。」王淺秋追問，府院若沒施壓，裴偉算不算欺騙股東？裴偉說，其實不是騙，他也做了很多努力，只是股東擔心拿不到執照，當然要讓他們安心，「也有些膨風」。

裴偉指出，外界質疑鏡週刊報導國民黨 桃園市長參選人張善政 、民眾黨新竹市長參選人高虹安的抄襲風波，動機不單純，且是為了對綠營輸誠，他強調「這非常荒謬」，內容是記者根據爆料內容去查證撰寫的，絕非業配或為了鏡電視執照的回報。

針對裴偉坦承自己在股東面前說法「膨風」，總統府發言人張惇涵表示，總統府已經多次強調，總統府尊重NCC獨立機關的權責，總統府不會涉入個案，也不會有代表人涉入個案；行政院則無進一步的評論。