我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

新聞評論／選舉賤招四出，賴清德也要軋一腳？

聯合報社論
民進黨台北市長參選人陳時中（右）1日成立競選總部，副總統賴清德（左）牽起陳時中的手高喊「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中（右）1日成立競選總部，副總統賴清德（左）牽起陳時中的手高喊「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

這次選舉，除籠罩濃濃的「抄襲」味，各種抹黑奧步也隨著選情升溫不斷出籠。兩名擁有美國博士學位的在野候選人張善政、高虹安被抹黑抄襲，民進黨並截取《鏡週刊》的不實爆料，當成夾報文宣發送家戶。在台中，綠營利用「假街訪」發表對盧秀燕的惡評，被揭穿多位街頭民眾是綠營民代助理冒充。日前賴清德幫陳時中造勢，竟說「台北市是疫情的開始」；如此扭曲事實，不怕市民反感嗎？

綜觀全台選情，絕大多數砲火都集中在一級戰區的北台灣，其他地區則顯得冷清。對民進黨而言，林智堅因抄襲案一人拖累桃園及新竹兩市選情，陳時中在台北市的宣傳策略錯誤導致人設崩壞，林佳龍在新北的蜻蜓點水撼動不了侯友宜的根基，整個北台灣選情陷於焦慮。也因此，蔡政府將中央輔選大軍布陣於此，希望能力挽狂瀾。

但當選舉策略過度操作，攻防砲火過度脫離事實和選舉本質，那些低俗的抹黑花招也很容易被選民識破，結果卻適得其反。畢竟，今天台灣選民都已飽經選戰硝煙洗禮，自能判斷是非曲直。以張善政的報告及高虹安的論文遭抹黑抄襲為例，這是民進黨企圖稀釋林智堅的碩士論文抄襲醜聞而發，而特別假手《鏡週刊》的報導，其實更印證府院介入扶植《鏡電視》的傳聞不假。《鏡週刊》的偏頗報導一出，民進黨立即增印十數萬份分送到家戶，如此天衣無縫的配合，不是政媒合作是什麼？

再看，張善政參加地方公益活動，不過將主辦單位準備的「敬老紅包」轉手發給長者，綠營立刻高喊「抓到賄選」，隨即由基進黨議員按鈴告發賄選。這樣的操作，正是標準的烏賊。其目的，就是意圖渾水摸魚，蒙騙那些不明就裡的選民，同時藉由司法程序汙損張善政的形象。張善政採取「佛系戰術」，因應遲緩而軟弱，多被抹黑幾次，可能就慢慢失去民眾的信任，這是他不自知的弱點。相形之下，高虹安當下準確回擊，寸步不讓，人氣立即大漲。選戰機鋒的拿捏，就在方寸之間，佛系太消極。

至於賴清德為陳時中站台，竟說出「台北是疫情的開始」，則讓人莫名所以。近三年的疫情，是台灣兩千三百萬人共同艱難撐過的，民眾會不知道疫情是從哪裡開始的嗎？賴清德把疫情之始推給台北市，或許是在責怪柯文哲使萬華成為破口；但是，人民都記得桃園防疫旅館才是更早的疫情破口。由於柯文哲反譏賴清德，認為他12小時內就會道歉，賴清德刻意迴避不談；反倒是陳時中、蘇貞昌相繼出來解圍，說「疫情是武漢開始的」。這些插曲，都顯示賴清德確有失言，卻又拒絕修正。無論如何，這對明年可能角逐總統大位的他，都要計為負分：他的助選表達欠佳，流於失控又拒絕修正，當然損及其穩重和誠懇形象。

在抹黑出籠後，政壇預估，接下來就會是「假民調」接著登場。事實上，這兩天台中市已經公然上演了「假街訪」。其手法是：網路節目播出街訪影片，受訪路人大酸「我不知道盧秀燕做了什麼」，製造盧秀燕負面形象。但經過追查，發現其中多名男子都是民進黨市議員的助理，自導自演；而該影片片尾打出「DPP合作贊助」，也讓真相露餡。民進黨已豢養大批網軍，還委外造假打擊對手，實可謂墮落無下限了。

民進黨的抹黑伎倆年年精進，從非常光碟、走路工事件、三一九槍擊案，一路把台灣民主推向墮落。然而，被視為民進黨明日之星的賴清德，也要不惜羽毛軋上一腳嗎？

民進黨 賴清德 疫情

上一則

黑白集／主委站台不避嫌 中選會變忠犬會

下一則

新聞眼／裴偉膨風說 完美切割蘇蔡 疑點更多

延伸閱讀

柯文哲辦雙城論壇 陳時中：流氓在家門前晃 還跑去奉茶

柯文哲辦雙城論壇 陳時中：流氓在家門前晃 還跑去奉茶
蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣

蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣
賴清德稱台北市是疫情的開始遭批失言 陳時中急滅火

賴清德稱台北市是疫情的開始遭批失言 陳時中急滅火
黑白集／民進黨說一套做一套 難重返首都執政

黑白集／民進黨說一套做一套 難重返首都執政

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
中國蝦皮大裁員，台灣蝦皮也難倖免，至少數十多名員工被裁。(路透)

台灣蝦皮裁員 當天拿錢走人

2022-09-27 14:55

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票