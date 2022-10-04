新聞評論／選舉賤招四出，賴清德也要軋一腳？

民進黨台北市長參選人陳時中（右）1日成立競選總部，副總統賴清德（左）牽起陳時中的手高喊「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

這次選舉，除籠罩濃濃的「抄襲」味，各種抹黑奧步也隨著選情升溫不斷出籠。兩名擁有美國博士學位的在野候選人張善政、高虹安被抹黑抄襲，民進黨 並截取《鏡週刊》的不實爆料，當成夾報文宣發送家戶。在台中，綠營利用「假街訪」發表對盧秀燕的惡評，被揭穿多位街頭民眾是綠營民代助理冒充。日前賴清德 幫陳時中造勢，竟說「台北市是疫情 的開始」；如此扭曲事實，不怕市民反感嗎？

綜觀全台選情，絕大多數砲火都集中在一級戰區的北台灣，其他地區則顯得冷清。對民進黨而言，林智堅因抄襲案一人拖累桃園及新竹兩市選情，陳時中在台北市的宣傳策略錯誤導致人設崩壞，林佳龍在新北的蜻蜓點水撼動不了侯友宜的根基，整個北台灣選情陷於焦慮。也因此，蔡政府將中央輔選大軍布陣於此，希望能力挽狂瀾。

但當選舉策略過度操作，攻防砲火過度脫離事實和選舉本質，那些低俗的抹黑花招也很容易被選民識破，結果卻適得其反。畢竟，今天台灣選民都已飽經選戰硝煙洗禮，自能判斷是非曲直。以張善政的報告及高虹安的論文遭抹黑抄襲為例，這是民進黨企圖稀釋林智堅的碩士論文抄襲醜聞而發，而特別假手《鏡週刊》的報導，其實更印證府院介入扶植《鏡電視》的傳聞不假。《鏡週刊》的偏頗報導一出，民進黨立即增印十數萬份分送到家戶，如此天衣無縫的配合，不是政媒合作是什麼？

再看，張善政參加地方公益活動，不過將主辦單位準備的「敬老紅包」轉手發給長者，綠營立刻高喊「抓到賄選」，隨即由基進黨議員按鈴告發賄選。這樣的操作，正是標準的烏賊。其目的，就是意圖渾水摸魚，蒙騙那些不明就裡的選民，同時藉由司法程序汙損張善政的形象。張善政採取「佛系戰術」，因應遲緩而軟弱，多被抹黑幾次，可能就慢慢失去民眾的信任，這是他不自知的弱點。相形之下，高虹安當下準確回擊，寸步不讓，人氣立即大漲。選戰機鋒的拿捏，就在方寸之間，佛系太消極。

至於賴清德為陳時中站台，竟說出「台北是疫情的開始」，則讓人莫名所以。近三年的疫情，是台灣兩千三百萬人共同艱難撐過的，民眾會不知道疫情是從哪裡開始的嗎？賴清德把疫情之始推給台北市，或許是在責怪柯文哲使萬華成為破口；但是，人民都記得桃園防疫旅館才是更早的疫情破口。由於柯文哲反譏賴清德，認為他12小時內就會道歉，賴清德刻意迴避不談；反倒是陳時中、蘇貞昌相繼出來解圍，說「疫情是武漢開始的」。這些插曲，都顯示賴清德確有失言，卻又拒絕修正。無論如何，這對明年可能角逐總統大位的他，都要計為負分：他的助選表達欠佳，流於失控又拒絕修正，當然損及其穩重和誠懇形象。

在抹黑出籠後，政壇預估，接下來就會是「假民調」接著登場。事實上，這兩天台中市已經公然上演了「假街訪」。其手法是：網路節目播出街訪影片，受訪路人大酸「我不知道盧秀燕做了什麼」，製造盧秀燕負面形象。但經過追查，發現其中多名男子都是民進黨市議員的助理，自導自演；而該影片片尾打出「DPP合作贊助」，也讓真相露餡。民進黨已豢養大批網軍，還委外造假打擊對手，實可謂墮落無下限了。

民進黨的抹黑伎倆年年精進，從非常光碟、走路工事件、三一九槍擊案，一路把台灣民主推向墮落。然而，被視為民進黨明日之星的賴清德，也要不惜羽毛軋上一腳嗎？