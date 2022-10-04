裴偉改口認「膨風」 在野：像小弟出來扛、幫高層止血

時代力量立委陳椒華2日質疑，裴偉說法一變再變，是幫府院高層止血。（記者許正宏／攝影）

鏡電視股東裴偉昨坦承自己「膨風」，沒那麼厲害可以直達天聽，民眾黨立委蔡壁如表示，「那就撤照重審」；國民黨 文傳會主委、立委洪孟楷則說，像電影 「老大要小弟出來扛」的劇情。

時代力量立委陳椒華質疑，裴偉從一開始大喊錄音偽造、剪接，到透過媒體放話說自己「膨風」，說法一變再變，是不是要幫府院高層止血、跳出來扛？在掩蓋或袒護府院高層什麼嗎？

陳椒華指出，裴偉先前說她掌握的錄音檔是變造的，證據在哪？她要裴偉拿出證據，並說明清楚去年7月16日裴偉用LINE 告知大股東說的，「我們已經將情況向府院抱怨，要他們給NCC壓力」，到底向府院的誰抱怨，又要誰給NCC壓力？並批行政院長蘇貞昌的「國家隊」遇到裴偉就龜縮。

洪孟楷表示，事情延燒一個禮拜才由裴偉出來一肩扛起，感覺像是電影情節，老大要小弟扛責的劇情真實上演？現在並不是「說膨風就是膨風」，因為實際上鏡電視新聞台設立過程，確實如錄音檔裡面所講，就是照劇本演出，順利取得執照；既然檢調已經分案調查，國民黨也要求司法盡速動起來，並且約談相關人等。

蔡壁如斥裴偉是「政治騙子」，拿總統名義在外招搖撞騙，既然已經說是自己膨風了，那就應該「撤照重審」，現行犯都站出來說「我在這、我在這了」，政府相關單位還不處理嗎？

國民黨台北市長參選人蔣萬安前天批行政院長蘇貞昌說鏡電視申請執照不必去查是「下民易虐，上天『敢』欺」，昨天蘇貞昌強調NCC是獨立機關，蔣辦質疑如果蘇覺得鏡電視會議的錄音內容不實，為何不立刻向鏡週刊社長裴偉提告？不提告就是心虛。