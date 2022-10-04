仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗

民進黨台北市長參選人陳時中談「仇恨值」時表示，成績好的學生通常會被雞蛋裡挑骨頭。（記者胡經周／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中 3日接受專訪時侃侃而談「仇恨值」，他舉例說，成績好的學生通常討論度很高，但大家不會一直稱讚「你好棒」，而是會雞蛋裡挑骨頭，成績不好的學生，大家比較會鼓勵或提都不提；面對防疫 成績，陳時中自信自評，「疫苗 採購至少90分、整體防疫85分」。

對於負面聲量居高不下，陳時中說，聲量要觀察的是總聲量和聲量比，表現好的人，負面聲量一定會比較高，成績好的學生通常討論度很高，但大家不會一直稱讚，而是開始挑毛病說「他沒那麼好」，討論就會變得負面；成績落後的學生也很少會被批評，但會因為做了好事而被鼓勵，「社會問題很複雜，用學校來看就很清楚。」

針對在野黨質疑防疫不佳，陳時中首度自打分數表示，「若給自己打分數，疫苗採購至少會有90分、整體防疫85分」。

外界質疑卡慈濟疫苗，陳時中說，指揮官歡迎都來不及了，卡疫苗根本毫無道理，「真要卡就叫他們自己重組一團，拖個兩、三個月，這才叫卡」，但為加速作業，就讓慈濟加入原本要談好的多方合約，卡慈濟是不存在的事情。

媒體人周玉蔻宣稱「我愛阿中」，陳時中笑說，「這句話，我壓力很大」，人家喜歡他，他也不能說不行，只要太太沒嚇到就好；周玉蔻敢愛敢恨、情緒強烈性格，但要尊重每個人都是獨立的個體。是否再接受周玉蔻專訪？陳說，要看是什麼主題。

是否切割周玉蔻？陳時中說，希望自己成為「溫暖男人」，絕不在戰場棄戰友，他自己很少掉淚，上次掉淚是因為朋友向他借錢，自己也沒有多餘的錢，在掛掉朋友電話後就掉淚了，自覺背棄朋友。

談到藍白對手蔣萬安、黃珊珊，陳時中指出，蔣萬安沒有行政經驗、又不尊重行政專業，會阻礙繼續成長，有些人會尊重專業，想辦法補足，但他看不見蔣想補足；他對於黃珊珊的執行力則抱持很大懷疑，黃提出的政見和「柯Ｐ新政」重複，為何黃當了三年的副市長都沒做？

至於最想改變的「柯政」？陳指出，他想改變市府的人文態度，市長對人要夠尊重。

對於共機擾台之際柯文哲仍辦雙城論壇，陳時中直言，「流氓在你面前走來走去，你還說要奉茶，厝邊會想是不是不在乎」，首都市長態度關係到國家安全，中方若充滿政治前提和算計，例如有統戰的可能性，雙城論壇不如不辦。