我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗

記者鍾維軒、胡瑞玲、李承穎／專訪
民進黨台北市長參選人陳時中談「仇恨值」時表示，成績好的學生通常會被雞蛋裡挑骨頭。（記者胡經周／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中談「仇恨值」時表示，成績好的學生通常會被雞蛋裡挑骨頭。（記者胡經周／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中3日接受專訪時侃侃而談「仇恨值」，他舉例說，成績好的學生通常討論度很高，但大家不會一直稱讚「你好棒」，而是會雞蛋裡挑骨頭，成績不好的學生，大家比較會鼓勵或提都不提；面對防疫成績，陳時中自信自評，「疫苗採購至少90分、整體防疫85分」。

對於負面聲量居高不下，陳時中說，聲量要觀察的是總聲量和聲量比，表現好的人，負面聲量一定會比較高，成績好的學生通常討論度很高，但大家不會一直稱讚，而是開始挑毛病說「他沒那麼好」，討論就會變得負面；成績落後的學生也很少會被批評，但會因為做了好事而被鼓勵，「社會問題很複雜，用學校來看就很清楚。」

針對在野黨質疑防疫不佳，陳時中首度自打分數表示，「若給自己打分數，疫苗採購至少會有90分、整體防疫85分」。

外界質疑卡慈濟疫苗，陳時中說，指揮官歡迎都來不及了，卡疫苗根本毫無道理，「真要卡就叫他們自己重組一團，拖個兩、三個月，這才叫卡」，但為加速作業，就讓慈濟加入原本要談好的多方合約，卡慈濟是不存在的事情。

媒體人周玉蔻宣稱「我愛阿中」，陳時中笑說，「這句話，我壓力很大」，人家喜歡他，他也不能說不行，只要太太沒嚇到就好；周玉蔻敢愛敢恨、情緒強烈性格，但要尊重每個人都是獨立的個體。是否再接受周玉蔻專訪？陳說，要看是什麼主題。

是否切割周玉蔻？陳時中說，希望自己成為「溫暖男人」，絕不在戰場棄戰友，他自己很少掉淚，上次掉淚是因為朋友向他借錢，自己也沒有多餘的錢，在掛掉朋友電話後就掉淚了，自覺背棄朋友。

談到藍白對手蔣萬安、黃珊珊，陳時中指出，蔣萬安沒有行政經驗、又不尊重行政專業，會阻礙繼續成長，有些人會尊重專業，想辦法補足，但他看不見蔣想補足；他對於黃珊珊的執行力則抱持很大懷疑，黃提出的政見和「柯Ｐ新政」重複，為何黃當了三年的副市長都沒做？

至於最想改變的「柯政」？陳指出，他想改變市府的人文態度，市長對人要夠尊重。

對於共機擾台之際柯文哲仍辦雙城論壇，陳時中直言，「流氓在你面前走來走去，你還說要奉茶，厝邊會想是不是不在乎」，首都市長態度關係到國家安全，中方若充滿政治前提和算計，例如有統戰的可能性，雙城論壇不如不辦。

陳時中 疫苗 防疫

上一則

新聞評論／日本騷擾台灣研究船 蔡政府噤聲

下一則

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

延伸閱讀

柯文哲辦雙城論壇 陳時中：流氓在家門前晃 還跑去奉茶

柯文哲辦雙城論壇 陳時中：流氓在家門前晃 還跑去奉茶
蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣

蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣
指揮中心媒體採購燒7.9億 在野促查：勿淪陳時中競總

指揮中心媒體採購燒7.9億 在野促查：勿淪陳時中競總
賴清德稱台北市是疫情的開始遭批失言 陳時中急滅火

賴清德稱台北市是疫情的開始遭批失言 陳時中急滅火

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
中國蝦皮大裁員，台灣蝦皮也難倖免，至少數十多名員工被裁。(路透)

台灣蝦皮裁員 當天拿錢走人

2022-09-27 14:55

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票