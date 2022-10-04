鄭文燦論文 遭控抄襲率逾3成、疑有槍手代寫

桃園市長鄭文燦（右）論文遭控抄襲率逾三成。（本報資料照片）

桃園市議員參選人游智彬和新黨發言人陳麗玲律師昨天開記者會，指控桃園市長鄭文燦論文有3大瑕疵，包括抄襲率達30.27％、1222處未加註，並質疑有槍手代寫，批評根本就是林智堅 論文門的2.0版，今天將到台大實名檢舉鄭文燦違反學術倫理，要求校方徹查。

市府新聞處長詹賀舜回應表示，鄭文燦的碩士論文題目為中國基層民主的演變，因無法進行實證研究，必須引述各種研究資料，包括對岸的文獻，這是在正常合理的範圍內，格式不一致的部分，謝謝指正。

游智彬昨天開記者會指出，鄭文燦的論文主題是「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」，大量引用中國大陸的資料，導致台灣的論文比對系統難以精準查核，他們透過大陸的查重系統比對，結果發現高達30.27%涉嫌抄襲。

游智彬舉例，像是論文第40頁內容整段抄襲2004年「從村長選舉制度和實態看中國的住民自治—以四川省調查事例為中心」一文，還沒有加註，完全當成自己論述；另論文共224個參考文獻中，有多處並未出現在論文本文、甚至是虛假文獻，造假率超過50%，「這個不是學術詐騙 ，什麼才叫學術詐騙？」

游智彬進一步指出，鄭文燦論文發現大量頁碼缺漏、排序錯亂、格式不統一等問題，像後半段所有「國立」學校二字全部消失，推測後半部分就是大陸人所寫，因為必須政治正確，刪去「國立」二字；而有的中文書目沒有作者、年代及文章名，還有不知所云的頁碼，其實是同一篇文章和同一本書。

游智彬表示，寫過論文應該要知道格式要從一而終，格式一直變換，非常質疑就是不同的大陸人和台灣人代寫才會出現這種情況，他要問鄭文燦「你的代寫是你自己找，還是你的恩師陳明通幫你找的？你要不要交代清楚？」

陳麗玲指出，大陸的著作權法比台灣還嚴格，用大陸標準檢視，鄭文燦論文抄襲高達3成，應該好好說明；她也要問陳明通，台大國發所一年畢業30個學生，陳卻可以一次指導10位，「是不是縱容？是不是放水？是不是讓台灣學術倫理蕩然無存？都要說清楚。」