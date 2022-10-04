我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

記者鄭媁／台北4日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

11月26日九合一選舉將至，根據TVBS最新出爐的台北市長民調，在有投票意願的選民中，國民黨參選人蔣萬安支持度為40%，較8月26日調查結果回升4個百分點，無黨籍參選人黃珊珊為23%，下滑3個百分點，蔣萬安與黃珊珊差距拉大至17個百分點，民進黨參選人陳時中略降至22%，仍居第3。

交叉分析顯示，20至29歲民眾支持陳時中比率下滑9個百分點至24%，蔣萬安（27%）、黃珊珊（35%）則變化不大；30至39歲選民支持蔣萬安比率上升11個百分點，回升至28%，陳時中減少5個百分點至20%，黃珊珊維持47%。50至59歲選民支持蔣萬安比率49%，較上次調查增加6個百分點，陳時中也增加6個百分點至25%，黃珊珊則減少12個百分點至14%。

民調結果指出，民進黨認同者支持陳時中比率略降3個百分點至68%，支持黃珊珊（20%）及蔣萬安（5%）比率也都略減1個百分點；國民黨認同者則支持蔣萬安比率增加3個百分點至88%，支持黃珊珊維持7%；民眾黨認同者支持蔣萬安比率增加一成以上，至32%，支持黃珊珊比率則減少一成五，至60%。

在中立選民部分，支持蔣萬安比率略增4個百分點至32%，陳時中也略增2個百分點至14%，黃珊珊則略減至26%。

針對3位參選人的喜好度，民調結果顯示，仍以黃珊珊喜好度最高，49%台北市民表示喜歡，20%不喜歡，33%無法評價。46%市民表示喜歡蔣萬安，較上次略降3個百分點，25%表示不喜歡，另外29%沒有意見；陳時中喜好度低於另2位，只有27%市民表示喜歡，低於51%不喜歡，22%未表示意見。

媒體人周玉蔻在日前在節目中狂批蔣萬安，又錯指張淑娟為蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞對象，引發各界議論。對於「支持陳時中就是支持周玉蔻」的說法，有53%台北市民表示並不同意，26%同意，另外20%沒有表示意見。

其中，蔣萬安支持者有半數同意「支持陳時中就是支持周玉蔻」，高於不同意的34%；陳時中支持者84%並不同意此說法，黃珊珊支持者也有62%不同意。尚未決定支持對象的選民，不同意比率47%，也高於同意的19%。顯示，周玉蔻事件可能使部分民眾支持蔣萬安，但未必會有大幅度影響。

此外，民調也指出，台北市長柯文哲滿意度為39%（6%非常滿意、33%還算滿意），較8月底時的調查結果下滑7個百分點，不滿意比率則略增1個百分點至45%（22%不太滿意、23%很不滿意），不滿意的比率轉為高於滿意，另16%未表態。

本次調查由TVBS民意調查中心於9月29日、30日晚間及10月1日、2日下午至晚間進行的調查，共接觸1164位20歲以上台北市民，其中拒訪為155位，拒訪率為13.3%，最後成功訪問有效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點內。

陳時中 民調 國民黨

上一則

仇恨值高？ 陳時中：好學生被挑毛病 自評防疫85分 否認卡疫苗

下一則

BA.5疫情以來次高 台新增4萬9509例 連9天上升

延伸閱讀

蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣

蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣
賴清德稱台北市是疫情的開始遭批失言 陳時中急滅火

賴清德稱台北市是疫情的開始遭批失言 陳時中急滅火
駁小英女孩 黃珊珊：當他們官的叫郝龍斌 也某某男孩？

駁小英女孩 黃珊珊：當他們官的叫郝龍斌 也某某男孩？
雙城該續辦 黃珊珊：鄰居這麼凶 不用每天丟他石頭

雙城該續辦 黃珊珊：鄰居這麼凶 不用每天丟他石頭

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
中國蝦皮大裁員，台灣蝦皮也難倖免，至少數十多名員工被裁。(路透)

台灣蝦皮裁員 當天拿錢走人

2022-09-27 14:55

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票