TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

11月26日九合一選舉將至，根據TVBS最新出爐的台北市長民調 ，在有投票意願的選民中，國民黨 參選人蔣萬安支持度為40%，較8月26日調查結果回升4個百分點，無黨籍參選人黃珊珊為23%，下滑3個百分點，蔣萬安與黃珊珊差距拉大至17個百分點，民進黨參選人陳時中 略降至22%，仍居第3。

交叉分析顯示，20至29歲民眾支持陳時中比率下滑9個百分點至24%，蔣萬安（27%）、黃珊珊（35%）則變化不大；30至39歲選民支持蔣萬安比率上升11個百分點，回升至28%，陳時中減少5個百分點至20%，黃珊珊維持47%。50至59歲選民支持蔣萬安比率49%，較上次調查增加6個百分點，陳時中也增加6個百分點至25%，黃珊珊則減少12個百分點至14%。

民調結果指出，民進黨認同者支持陳時中比率略降3個百分點至68%，支持黃珊珊（20%）及蔣萬安（5%）比率也都略減1個百分點；國民黨認同者則支持蔣萬安比率增加3個百分點至88%，支持黃珊珊維持7%；民眾黨認同者支持蔣萬安比率增加一成以上，至32%，支持黃珊珊比率則減少一成五，至60%。

在中立選民部分，支持蔣萬安比率略增4個百分點至32%，陳時中也略增2個百分點至14%，黃珊珊則略減至26%。

針對3位參選人的喜好度，民調結果顯示，仍以黃珊珊喜好度最高，49%台北市民表示喜歡，20%不喜歡，33%無法評價。46%市民表示喜歡蔣萬安，較上次略降3個百分點，25%表示不喜歡，另外29%沒有意見；陳時中喜好度低於另2位，只有27%市民表示喜歡，低於51%不喜歡，22%未表示意見。

媒體人周玉蔻在日前在節目中狂批蔣萬安，又錯指張淑娟為蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞對象，引發各界議論。對於「支持陳時中就是支持周玉蔻」的說法，有53%台北市民表示並不同意，26%同意，另外20%沒有表示意見。

其中，蔣萬安支持者有半數同意「支持陳時中就是支持周玉蔻」，高於不同意的34%；陳時中支持者84%並不同意此說法，黃珊珊支持者也有62%不同意。尚未決定支持對象的選民，不同意比率47%，也高於同意的19%。顯示，周玉蔻事件可能使部分民眾支持蔣萬安，但未必會有大幅度影響。

此外，民調也指出，台北市長柯文哲滿意度為39%（6%非常滿意、33%還算滿意），較8月底時的調查結果下滑7個百分點，不滿意比率則略增1個百分點至45%（22%不太滿意、23%很不滿意），不滿意的比率轉為高於滿意，另16%未表態。

本次調查由TVBS民意調查中心於9月29日、30日晚間及10月1日、2日下午至晚間進行的調查，共接觸1164位20歲以上台北市民，其中拒訪為155位，拒訪率為13.3%，最後成功訪問有效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點內。