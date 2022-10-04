我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

冷眼集／陳時中短跑衝刺 自家人設路障？

記者李承穎、林政忠
民進黨台北市長參選人陳時中自比從「長跑選手」轉型成「短跑選手」。（記者胡經周／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中自比從「長跑選手」轉型成「短跑選手」。（記者胡經周／攝影）

疫情到選情，民進黨台北市長參選人陳時中自比從「長跑選手」轉型成「短跑選手」，兩者最大的不同處，防疫需要耐力，不知道盡頭，選戰則有投票終止日，需要全力衝刺。陳時中角色已設定好，但人設似乎還在調整中，選戰倒數不到二個月，綠營自己人卻不斷自爆扯後腿，讓仇恨值再爆表，陳時中的短跑衝刺彷彿變成障礙賽，要先跨過自家人路障。

陳時中3日接受專訪，談到防疫成績，他為自己打了85分的高分；他更自比為好學生，因為成績太好才承受龐大的負面聲量。陳時中的「高分好學生」，似乎與在野黨狂轟的仇恨值，形成兩個世界。

談到名嘴周玉蔻，陳時中豪氣稱不會切割戰友、朋友；談到國產疫苗高端，陳時中喻為「台灣之光」，因為很多人打高端才不會過敏。他還舉例說，最近一次流眼淚，是因為有位朋友向他借錢，但「我沒錢」，只好拒絕，掛上電話那一刻，他忍不住哭了。陳時中要證明自己是「義氣暖男」，他認為許多爭議事件都是對手刻意的政治解讀。

不過，陳時中也感受到，前年的「順時中光環」，如今已今非昔比，當時他所到之處萬頭攢動，陳時中坦言，那是「特殊狀況」，現在民眾的新鮮感已經過去了；隨著疫情升溫，綠營接連爆出「萬華是防疫破口」、「台北是疫情的開始」等爭議言論，群眾熱情不再，陳時中走下了神壇，這一切全是在野黨選舉抹黑嗎？

民眾記憶猶新，搶疫苗、排快篩、三加十一之亂，當周玉蔻狂打慈濟、國民黨台北市長參選人蔣萬安家世時，陳時中確實是溫暖男人，從未對內說過重話，因此概括承受許多負面指責。

還是那句老話，「選舉不怕神對手，就怕豬隊友」。從馬桶風波、小編盜圖、綠營失言等自家人低級出包，民調排名固然起起伏伏，但陳時中負面聲量最多、討厭度最高、年輕人支持度最低，都是不爭的事實，討厭值雖然看不到、摸不著，但所有小錯誤的積累，結果可能就會造成仇恨值路障，影響短跑選手的最後衝刺。

陳時中 疫情 防疫

上一則

回批陳時中…蔣萬安：完全自曝其短 黃珊珊：活在平行時空

下一則

鄭文燦論文 遭控抄襲率逾3成、疑有槍手代寫

延伸閱讀

柯文哲辦雙城論壇 陳時中：流氓在家門前晃 還跑去奉茶

柯文哲辦雙城論壇 陳時中：流氓在家門前晃 還跑去奉茶
新聞評論／3種討厭貫穿選戰 蔡英文離人民更遠

新聞評論／3種討厭貫穿選戰 蔡英文離人民更遠
蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣

蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣
指揮中心媒體採購燒7.9億 在野促查：勿淪陳時中競總

指揮中心媒體採購燒7.9億 在野促查：勿淪陳時中競總

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
中國蝦皮大裁員，台灣蝦皮也難倖免，至少數十多名員工被裁。(路透)

台灣蝦皮裁員 當天拿錢走人

2022-09-27 14:55

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票