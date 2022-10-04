冷眼集／陳時中短跑衝刺 自家人設路障？

民進黨台北市長參選人陳時中自比從「長跑選手」轉型成「短跑選手」。（記者胡經周／攝影）

從疫情 到選情，民進黨台北市長參選人陳時中 自比從「長跑選手」轉型成「短跑選手」，兩者最大的不同處，防疫 需要耐力，不知道盡頭，選戰則有投票終止日，需要全力衝刺。陳時中角色已設定好，但人設似乎還在調整中，選戰倒數不到二個月，綠營自己人卻不斷自爆扯後腿，讓仇恨值再爆表，陳時中的短跑衝刺彷彿變成障礙賽，要先跨過自家人路障。

陳時中3日接受專訪，談到防疫成績，他為自己打了85分的高分；他更自比為好學生，因為成績太好才承受龐大的負面聲量。陳時中的「高分好學生」，似乎與在野黨狂轟的仇恨值，形成兩個世界。

談到名嘴周玉蔻，陳時中豪氣稱不會切割戰友、朋友；談到國產疫苗高端，陳時中喻為「台灣之光」，因為很多人打高端才不會過敏。他還舉例說，最近一次流眼淚，是因為有位朋友向他借錢，但「我沒錢」，只好拒絕，掛上電話那一刻，他忍不住哭了。陳時中要證明自己是「義氣暖男」，他認為許多爭議事件都是對手刻意的政治解讀。

不過，陳時中也感受到，前年的「順時中光環」，如今已今非昔比，當時他所到之處萬頭攢動，陳時中坦言，那是「特殊狀況」，現在民眾的新鮮感已經過去了；隨著疫情升溫，綠營接連爆出「萬華是防疫破口」、「台北是疫情的開始」等爭議言論，群眾熱情不再，陳時中走下了神壇，這一切全是在野黨選舉抹黑嗎？

民眾記憶猶新，搶疫苗、排快篩、三加十一之亂，當周玉蔻狂打慈濟、國民黨台北市長參選人蔣萬安家世時，陳時中確實是溫暖男人，從未對內說過重話，因此概括承受許多負面指責。

還是那句老話，「選舉不怕神對手，就怕豬隊友」。從馬桶風波、小編盜圖、綠營失言等自家人低級出包，民調排名固然起起伏伏，但陳時中負面聲量最多、討厭度最高、年輕人支持度最低，都是不爭的事實，討厭值雖然看不到、摸不著，但所有小錯誤的積累，結果可能就會造成仇恨值路障，影響短跑選手的最後衝刺。