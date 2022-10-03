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柯文哲辦雙城論壇 陳時中：流氓在家門前晃 還跑去奉茶

記者鍾維軒、胡瑞玲／專訪
民進黨台北市長參選人陳時中接受本報系聯合報專訪。（記者胡經周／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中接受本報系聯合報專訪。（記者胡經周／攝影）

台北市長柯文哲解放軍軍機擾台、中國劍拔弩張之際仍舉辦雙城論壇惹議。民進黨台北市長參選人陳時中昨接受專訪表示，柯無為又害國家，對世界發出首都市長對解放軍軍機擾台不在乎，沒有敏感度，就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶，「鄰居會認為你不在乎，那他也不會管那麼多」，首都市長態度關係到國家安全，一定要讓世界知道台灣很在乎自由民主的生活方式。

陳時中3日接受本報系聯合報專訪，談到雙城論壇時，他表示舉辦的可能性愈來愈低，但並沒有站在「一定不要辦」的立場，而是若當中沒有政治前提、對雙方城市有貢獻就不反對舉辦，但裡頭充滿政治前提和算計，那不如不辦。

陳時中表示，大家都瞭解被統戰的可能性，對可是柯文哲對這些事情都不敢發聲，連台北市議會都明顯點出，在解放軍軍機擾台情況下就不要辦，柯文哲仍要舉行，若舉辦後有清楚表達希望中國別再繼續這樣做，雖然可能不會辦不成，但起碼有做，但結果什麼都沒表示，這樣世界會如何看待這件事情？

陳時中還批評柯文哲「無為，但為無又害了國家」，柯讓全世界都看到台北市民、台北市長，對於解放軍軍機擾台的不在乎，好像飛彈飛過來台北市也不在乎一樣，「而且我們不在乎，那國際為什麼會在乎呢，對不對？」市長沒有敏感度，對世界發出了「台北市對於台灣的安全不在乎」的訊息。

陳時中說，他絕對不會讓這樣的事情發聲，還要讓全世界知道「台北市很在乎」，對於維持自由民主的生活方式很在乎，更會拚盡全部的力量去保護這樣的價值。台北市長有責任保護台灣，因為大家會注意首都市長的態度。

陳時中認為，抗中保台不見得是選舉主軸，但一定會在其中提醒首都市長對於保護台灣的責任，要講清楚，不能說不要緊，市長態度會關係到國家安全，雖然看起來沒什麼，但是一個態度、一句話，對於民主自由的堅持和保護，一定要不斷表達態度。

陳時中還批評中國就像流氓，稱「人家流氓在你面前走來走去，你還說沒關係要去奉茶，你看你的鄰居會怎麼想？鄰居會想說是不是他不在乎，所以也不需要管他那麼多」，擔任首都市長要表現出有所謂、很在乎的態度，要當總統更不用講，最起碼要有這樣的訊息清楚地表達出來。

陳時中 解放軍 柯文哲

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