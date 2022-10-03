裴偉稱沒有直達天聽本事 反批NCC濫權

鏡電視股東裴偉接受廣播「千秋萬事」訪問。（畫面截圖）

鏡電視股東裴偉今天上午接受廣播「千秋萬事」訪問，他再度重申，立委日前在立法院揭露有關鏡電視申請執照的錄音，不是他在股東會 的發言內容，因為股東對一直未取得執照擔心，他說明NCC確有卡關，也做了很大的努力，裴偉不否認也許有些膨風，但強調自己沒有那麼厲害，可以直達天聽。

主持人在專訪時問：錄音帶出來，原來對抗國家機器可以掌握國家機器，老闆可以直接交辦，到底事實是什麼？錄音的真假是如何？

裴偉表示，他必須強調，這個錄音帶不是如他們所說的是股東會內容，股東會只有24分鐘不到的時間，然後散會後有一些閒聊，那時候其實鏡電視已經有20幾個月沒有拿到執照，其實股東是非常不安的，所以問說目前申請狀況怎麼樣？他就說，NCC確實有在卡關，這些東西，會做一些努力。

裴偉表示，他不能說那個錄音帶的情形的原因，是因為公布的東西不是全部的東西，他也不知道有做什麼樣的剪接。

主持人問，年代主播張雅琴說，裴偉私下承認說那個所謂總統介入是膨風

裴偉回說，不是，對對對...，他的意思是說人家問他說那個怎麼樣，他實際上是，怎麼樣的言語沒有印象了，但是其實那時候股東對於20幾個月沒有拿到執照是非常不安，所以他會講說其實做很大的努力，有些東西，他實我一開始強調的，他絕對沒有去什麼透過...

主持人：直達天聽嗎？

裴偉表示，對對，絕對沒有這樣的情形，所以那些東西其實讓股東安心，所以裡面有些東西也許有些膨風，因為他不能去講，原因是因為那不是股東會內容。

主持人再問：股東會後閒聊嗎？

裴偉：那到底是直接在會後，還是其他情形他不能確定。但是其實我並沒有那麼厲害直達天聽，他剛剛也強調說，如果那麼厲害，這個執照不會26個月沒有來，而且發了執照還有這麼多強制行為。

主持人問，所以談話中說打電話、總統交辦給院長，院長已經把陳耀祥？都是不存在的，都是可能當時講過頭了？

裴偉表示，對對對，如果是這樣子的話，應該是他講過頭了，因為沒有這樣的事實，他只能強調說絕對沒有這樣的事實。

主持人追問，這樣講的意思是講的話是假的嗎？是騙了股東嗎？

裴偉說，其實不是騙，其實當然會做很多努力，但股東有點擔心拿不到執照的問題，當然就讓他比較安心，說我們做了很多努力，就是這樣子而已。

裴偉最後表示，NCC非但沒有護航，中嘉、凱擘等系統業者今年5月就將鏡電視上架86台的申請案送進NCC，但NCC到現在不審，董監事人事案也不審，根本是怠惰，箝制電視台，且是無所不用其極的濫權。