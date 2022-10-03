我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

駁小英女孩 黃珊珊：當他們官的叫郝龍斌 也某某男孩？

記者林麗玉／台北即時報導
無黨籍台北市長參選人黃珊珊接受媒體人唐湘龍廣播專訪。（畫面截圖）
無黨籍台北市長參選人黃珊珊接受媒體人唐湘龍廣播專訪。（畫面截圖）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天接受媒體人唐湘龍廣播專訪，對於藍營猛貼黃珊珊「小英女孩」標籤，她說，「民進黨當時只是禮讓我，我還沒有去當過他的官，當他們官的人叫郝龍斌跟趙少康先生，那他們的話，是不是也要叫某某男孩？這就是很無聊的貼標籤」。

另外，提到綠營也攻擊她變色龍，曾加入新黨、目前還有親民黨籍，現在是無黨籍參選，主持人唐湘龍問黃珊珊，過去有沒有加入過國民黨？黃珊珊說「沒有」，甚至直白表示，「我不喜歡國民黨，我是個做自己的人，當時大家都回去國民黨，我在當時應該還是蠻受歡迎的吧，不過我不喜歡 （國民黨）。」

選戰倒數54天，藍綠白激烈廝殺，黃珊珊今天接受專訪，也透露目前選戰心情，黃說，就是「越選越平靜、旁邊的人都比我緊張，要當首都市長，怎麼可以慌，當作疫情再打，每天做好自己該做的事情，每天開心投票。」

提到藍營攻擊「票投黃珊珊就是支持小英女孩」的說法？黃珊珊再度還原當年的禮讓，黃說，2015年時她生了一場病，當時根本不可能選舉，不過因為親民黨主席宋楚瑜要選總統，還是需要有人選區域立委，當時還因身體不好，想說要不要給別人選，不過最後經過黨的長官去協調，民進黨禮讓，甚至當年民進黨還有禮讓李慶元、楊實秋。對於別的政黨要禮讓，她就是說謝謝，「不然要說什麼？」

黃珊珊說，當時2016年民進黨禮讓，第一，沒有民進黨的來輔選，她也沒有參加民進黨的造勢活動，甚至選前之夜也是站在宋先生旁邊，正藍軍要貼她小英女孩標籤，就是沒有東西可以講，請問黃珊珊哪一件事有出來出賣自己的靈魂，不要選舉到了，就拿這個出來打。

黃珊珊說，她之所以會以無黨籍參選，是因現在世界各國的首都市長，幾乎都是無黨籍，大家都往中間靠攏，不過台灣現在卻還是贏者全拿，「藍的全拿，綠的全拿，就不聽對方意見」，所以她要超越政黨利益，台北市是沒有顏色的。

黃珊珊也提到，若她當選市長，她要打造台北市為國際級都市，內涵還是要公開透明，至於「光榮驕傲」會是最重要的核心價值，不僅要跟國內城市比，還是要跟國外比，要維持「天龍國的驕傲感。」

民進黨 國民黨 疫情

上一則

裴偉稱沒有直達天聽本事 反批NCC濫權

下一則

黑白集／民進黨說一套做一套 難重返首都執政

延伸閱讀

鏡電視不必查？柯文哲：公開透明就死了

鏡電視不必查？柯文哲：公開透明就死了
北市「三腳督」大戰 藍白綠天王動員

北市「三腳督」大戰 藍白綠天王動員
稱陳時中謀財害命沒天理？柯文哲火大嗆：他是害命謀財

稱陳時中謀財害命沒天理？柯文哲火大嗆：他是害命謀財
「虹安換萬安」與柯同台除謠言？黃珊珊：兩人彼此信任

「虹安換萬安」與柯同台除謠言？黃珊珊：兩人彼此信任

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
前國務卿龐培歐(中)搭機抵台訪問。記者黃仲明/攝影

前國務卿龐培歐抵台 將出席全球台商經貿論壇

2022-09-26 10:41

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光