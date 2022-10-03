駁小英女孩 黃珊珊：當他們官的叫郝龍斌 也某某男孩？

無黨籍台北市長參選人黃珊珊接受媒體人唐湘龍廣播專訪。（畫面截圖）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天接受媒體人唐湘龍廣播專訪，對於藍營猛貼黃珊珊「小英女孩」標籤，她說，「民進黨 當時只是禮讓我，我還沒有去當過他的官，當他們官的人叫郝龍斌跟趙少康先生，那他們的話，是不是也要叫某某男孩？這就是很無聊的貼標籤」。

另外，提到綠營也攻擊她變色龍，曾加入新黨、目前還有親民黨籍，現在是無黨籍參選，主持人唐湘龍問黃珊珊，過去有沒有加入過國民黨 ？黃珊珊說「沒有」，甚至直白表示，「我不喜歡國民黨，我是個做自己的人，當時大家都回去國民黨，我在當時應該還是蠻受歡迎的吧，不過我不喜歡 （國民黨）。」

選戰倒數54天，藍綠白激烈廝殺，黃珊珊今天接受專訪，也透露目前選戰心情，黃說，就是「越選越平靜、旁邊的人都比我緊張，要當首都市長，怎麼可以慌，當作疫情 再打，每天做好自己該做的事情，每天開心投票。」

提到藍營攻擊「票投黃珊珊就是支持小英女孩」的說法？黃珊珊再度還原當年的禮讓，黃說，2015年時她生了一場病，當時根本不可能選舉，不過因為親民黨主席宋楚瑜要選總統，還是需要有人選區域立委，當時還因身體不好，想說要不要給別人選，不過最後經過黨的長官去協調，民進黨禮讓，甚至當年民進黨還有禮讓李慶元、楊實秋。對於別的政黨要禮讓，她就是說謝謝，「不然要說什麼？」

黃珊珊說，當時2016年民進黨禮讓，第一，沒有民進黨的來輔選，她也沒有參加民進黨的造勢活動，甚至選前之夜也是站在宋先生旁邊，正藍軍要貼她小英女孩標籤，就是沒有東西可以講，請問黃珊珊哪一件事有出來出賣自己的靈魂，不要選舉到了，就拿這個出來打。

黃珊珊說，她之所以會以無黨籍參選，是因現在世界各國的首都市長，幾乎都是無黨籍，大家都往中間靠攏，不過台灣現在卻還是贏者全拿，「藍的全拿，綠的全拿，就不聽對方意見」，所以她要超越政黨利益，台北市是沒有顏色的。

黃珊珊也提到，若她當選市長，她要打造台北市為國際級都市，內涵還是要公開透明，至於「光榮驕傲」會是最重要的核心價值，不僅要跟國內城市比，還是要跟國外比，要維持「天龍國的驕傲感。」