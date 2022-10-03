新聞評論／3種討厭貫穿選戰 蔡英文離人民更遠

蔡英文總統。（記者許正宏／攝影）

選舉一到，台灣再度陷入非藍即綠的兩個世界。親綠名嘴周玉蔻揭人瘡疤、鏡電視申設爆府院高層介入等政媒亂象，顯示民進黨 執政非但沒有促成社會對話，反而加速社會「綠化」。蔡英文 總統的「認同色盲」，更惡化台灣社會一分為二的僵局，並在選舉中發酵。

2016年總統大選前爆發藝人周子瑜「國旗事件」，引發國人憤慨，蔡英文在當選之夜留下經典名句：「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」時至今日，蔡英文總統所謂的認同，顯然是建立在「綠色認同」前提上；於是國家認同向社會滲裂，除了綠色，不論藍色、白色或無色，隨時會被打成紅色。

在新聞言論自由上，蔡政府以打假之名推出「數位中介服務法」草案，實則是要規範網路世界，遂行民主威權拼圖；而為了掌控大內宣，蔡政府一手關閉中天、驅逐TVBS，另一手則偏袒華視、鏡電視，政治力公然介入，將言論市場框架成只有挺綠的聲音。打開有線電視，綠媒廊道連天際，築成捍衛蔡政府、阻擋民主進程的政治高牆。

從論文門、疫苗案等爭議，綠營不惜戰台大、打慈濟，到後來演變成名嘴毀人名節、掘人祖墳。民進黨不敢譴責，只要挺綠就萬般包容，蔡英文總統也默不吭聲，任憑惡質手法變成選舉主流，結果周玉蔻愈挺陳時中 ，陳時中仇恨值愈高；中間和年輕選民從無感、冷感到反感。

因為認同色盲，民進黨長期習慣膝反射逢中必反、逢綠就挺。但「綠色執政品質保證」，已因林智堅的新竹棒球場和鄭文燦的八德羽球館破功；抗中保台的政治紅利，則在美中台演義裡稀釋。今年選戰不但是蔡政府的期中選舉，也是對蔡總統的信任投票；當「討厭周玉蔻、討厭陳時中、討厭民進黨」等「三種討厭」貫穿今年選戰氛圍，蔡英文距離人民也愈行愈遠。