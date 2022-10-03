指揮中心媒體採購燒7.9億 在野促查：勿淪陳時中競總

台灣邊境在13日即將解封，但中央疫情指揮中心卻未跟著解編。根據衛福部官網，指揮中心自2020年1月成立至今，已花費5.1億（台幣，下同），每天午後直播記者會、拍攝防疫 大作戰等防疫宣導也燒掉7.9億，在野黨要求審計部積極調查防疫宣傳預算有無獨厚特定綠色媒體，勿讓指揮中心淪為「陳時中的第二競選總部」。

本報系聯合報報導，指揮中心將維持運作至明年6月，指揮官王必勝日前解釋，因疫苗 、藥品和快篩等緊急使用授權（EUA ）都需在指揮中心存在的情況下，才能有法規依據，否則醫療物資就不能使用且必須銷毀。

對此，前疾管局長蘇益仁表示，指揮中心的成立和EUA並無關係，指揮中心不應以「沒疫苗、沒藥物、沒快篩」等理由來恐嚇大家。疫苗、抗病毒藥物等藥證的主責單位為食藥署，就算沒有藥證，如有緊急需求，也是由疾管署負責緊急使用。蘇益仁強調，EUA法源來自藥事法，是因應緊急公共衛生情事需要，「指揮中心的成立和EUA是沒有關係的，不懂他們在講什麼。」

另據台北中國時報報導，指揮中心砸7.9億在媒體採購，相較之下，救命藥物「中藥清冠一號」研發經費僅用2億。

國民黨團總召曾銘宗表示，依「預算法」規定，政策行銷費用必須在限期內上網公告，國民黨團將追查是否有上網公告，也將檢視是符合防疫政策需要，有無獨厚特定的綠色媒體。

民眾黨立委張其祿指出，防疫已開始進入不同階段，民眾習慣自主防疫，因此指揮中心的存廢的確應該認真檢討，「我們不希望指揮中心變成陳時中的第二個競選總部」。