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「不必去查」什麼？ 還原蘇貞昌當天講法

記者歐陽良盈、劉懿萱／台北3日電
行政院長蘇貞昌指他說的「不必去查」遭到外界亂剪一通。當天蘇表示，第三人在外面要講什麼話，不是總統、院長能夠去控制，「也不必去查」。（中央社）
行政院長蘇貞昌指他說的「不必去查」遭到外界亂剪一通。當天蘇表示，第三人在外面要講什麼話，不是總統、院長能夠去控制，「也不必去查」。（中央社）

行政院長蘇貞昌昨天指他說的「不必去查」遭到外界亂剪一通，本報系聯合報還原當天答詢完整講法，當天蘇貞昌表示，第三人在外面要講什麼話，不是總統、院長能夠去控制，「也不必去查」，「他（指裴偉）本人對被爆出的錄音帶提出質疑並行使法律權力，可見那個錄音帶的真實與否、是不是被變造等等，連當事人間都已經有爭執」，「那把一個有爭執的東西來問院長問總統、質疑院長質疑總統，是不對的」。

9月30日賴香伶質詢時，先問NCC主委陳耀祥，錄音檔裡提到幾段對他不利的話，「你有沒有受到蘇院長的壓力，要這些東西趕快通過？」陳耀祥回答，鏡電視的申設有前後兩次，第二次的申請有通過，當時董事長已經是陳建平了；接著說鏡電視前董座裴偉的發言他不知道真假。賴香伶見陳耀祥越說越遠，直問：「你只要回答我有沒有？」陳耀祥接續說「基本上沒有施壓的問題」，兩人可說各說各話。

賴香伶接著問，「這個話（錄音帶內容）講得那麼完整，是裴偉說謊把你拖進來，還是他真的知道蘇院長有給你施壓？」陳耀祥答：「我在此可以明確的回答委員，並沒有施壓的問題。」

賴香伶聽完，再問：「所以是裴偉故意把你找來陪祭？」陳耀祥回答，裴偉怎麼講是裴偉的事情。賴問，獨立機構的主管被這樣誣賴汙衊，「你準備怎麼處理？」陳耀祥說，第一要了解資料真假，第二檢調或國會等單位如需傳喚調查，會全力配合。

賴香伶質疑，難道NCC沒有職權主動處理嗎？被人家汙衊，只說要配合調查，讓外界對審照的公信力打了很大的問號。陳耀祥解釋，外界對他們的批評很多，尤其在選舉期間；既然檢調在處理，就配合調查。

賴見陳耀祥始終否認，直接問蘇貞昌：「你有沒有找陳耀祥？」蘇答「沒有」；賴接著問：「都沒有？」蘇還沒回答前，陳耀祥搶先一步說「從來沒有此事」。

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