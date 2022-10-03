蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排左二）與新北市長侯友宜（前排右二）2日在新北合體。（記者李成蔭／攝影）

民進黨為拉抬雙北選情，連日來大軍壓陣，蔡英文總統帶著台北市長參選人陳時中 到新北輔選，和新北市長參選人林佳龍打造「雙北雙箭頭」；國民黨 台北市長參選人蔣萬安昨也到新泰塭仔圳和新北市長侯友宜 會師，隔空叫陣意味濃。

新北市侯友宜民調大幅領先，林佳龍參選以來，蔡總統已第八度到新北輔選，行政院長蘇貞昌似乎也要破除先前和林佳龍總是錯過的印象，已在新北連排三天輔選行程。

副總統賴清德與蘇貞昌前天出席陳時中競總成立大會，致詞皆提及「抗中牌」，外界質疑又賣「芒果乾（亡國感）」。陳時中則表示，抗中保台一定要，但打亡國感大可不必，也沒有所謂的亡國感。

林佳龍昨上午先與蘇貞昌合體爬山，下午蔡總統、陳時中、桃園市長鄭文燦及行政院副院長沈榮津接力到土城輔選。

蔡總統下午則赴土城參加百工百業後援會成立，強調未來林佳龍將與陳時中「強強聯手」，一起邁向國際級大都會。但蔡總統和林佳龍一樣，也把自己曾選過新北市長口誤為「台北市長」。

林佳龍透露，過幾天將公布第一項雙北共同政見。他並猛攻新北市長侯友宜，認為侯「嘴上說好好做事，心裡想的卻是2024」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，民進黨一定結合府院黨壓制侯友宜，不需隨之起舞，宣傳政績才是王道。

蔣萬安表示，侯友宜秉持傾聽地方聲音，做好溝通，協力克服很多困難，所以不到三年就能解決累積數十年來的問題，值得台北借鏡。

侯友宜表示，和蔣萬安一起，主要是要了解台北市跟新北市如何共榮共好，只要大台北能好、北台更好、國家未來一定更強壯。他也期待台北跟新北互相合作、努力，就像建構雙北合作平台一樣，更細膩、更到位、更快速。