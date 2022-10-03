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蔡英文陳時中林佳龍新北合體 蔣萬安侯友宜隔空叫陣

台灣新聞組／台北3日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排左二）與新北市長侯友宜（前排右二）2日在新北合體。（記者李成蔭／攝影）
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排左二）與新北市長侯友宜（前排右二）2日在新北合體。（記者李成蔭／攝影）

民進黨為拉抬雙北選情，連日來大軍壓陣，蔡英文總統帶著台北市長參選人陳時中到新北輔選，和新北市長參選人林佳龍打造「雙北雙箭頭」；國民黨台北市長參選人蔣萬安昨也到新泰塭仔圳和新北市長侯友宜會師，隔空叫陣意味濃。

新北市侯友宜民調大幅領先，林佳龍參選以來，蔡總統已第八度到新北輔選，行政院長蘇貞昌似乎也要破除先前和林佳龍總是錯過的印象，已在新北連排三天輔選行程。

副總統賴清德與蘇貞昌前天出席陳時中競總成立大會，致詞皆提及「抗中牌」，外界質疑又賣「芒果乾（亡國感）」。陳時中則表示，抗中保台一定要，但打亡國感大可不必，也沒有所謂的亡國感。

林佳龍昨上午先與蘇貞昌合體爬山，下午蔡總統、陳時中、桃園市長鄭文燦及行政院副院長沈榮津接力到土城輔選。

蔡總統下午則赴土城參加百工百業後援會成立，強調未來林佳龍將與陳時中「強強聯手」，一起邁向國際級大都會。但蔡總統和林佳龍一樣，也把自己曾選過新北市長口誤為「台北市長」。

林佳龍透露，過幾天將公布第一項雙北共同政見。他並猛攻新北市長侯友宜，認為侯「嘴上說好好做事，心裡想的卻是2024」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，民進黨一定結合府院黨壓制侯友宜，不需隨之起舞，宣傳政績才是王道。

蔣萬安表示，侯友宜秉持傾聽地方聲音，做好溝通，協力克服很多困難，所以不到三年就能解決累積數十年來的問題，值得台北借鏡。

侯友宜表示，和蔣萬安一起，主要是要了解台北市跟新北市如何共榮共好，只要大台北能好、北台更好、國家未來一定更強壯。他也期待台北跟新北互相合作、努力，就像建構雙北合作平台一樣，更細膩、更到位、更快速。

侯友宜 陳時中 國民黨

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