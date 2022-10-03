侯友宜提2014只贏2萬票暗酸？朱立倫：兩人都以此為戒

國民黨主席朱立倫2日下午出席慶祝第57屆老人節表揚全國模範老人獎暨敬老與孝親楷模頒獎典禮，並親自頒獎。（記者曾原信／攝影）

國民黨 主席朱立倫昨天下午出席「第57屆老人節表揚全國模範老人獎暨敬老與孝親楷模頒獎典禮」，受訪被問到新北市長侯友宜 提及八年前，朱爭取新北市長連任時只贏2萬票，外界輿論質疑侯在酸朱；朱回應，不要想要在他們之間見縫插針，他當時民調也是領先30個百分點，他和侯友宜都以此為戒。

朱立倫表示，距離選舉還有50多天，大家都全力以赴，尤其國民黨沒有執政資源，也沒有像中央有無盡的媒體資源，就是靠超級母雞侯友宜、台中市長盧秀燕全力幫忙，以及中央助選團一起來努力。

對於侯友宜日前受訪重提朱立倫在八年前競選新北市長連任時只贏了2萬多票。朱立倫說，對，他和侯友宜在一起聊天時，都以此為戒，當時他的民調也是領先差不多30個百分點（侯友宜目前也是），到最後投票 率創下最低，很多人都認為「你穩贏的」就不出來投票。

朱立倫呼籲，他希望所有的新北市民，如果肯定侯友宜、肯定國民黨，請一定要出來投票。

不過，媒體詢問朱立倫，有輿論認為侯友宜在暗酸他。朱立倫說，不要想要在他們之間見縫插針，侯友宜和他是同事，不管執政到現在，侯的成就就是大家的成就。

此外，新竹綠白火熱，媒體詢問，不少藍營選民喜歡民眾黨新竹市長參選人高虹安，是否會擔心國民黨的林耕仁被邊緣化？朱立倫說，林耕仁就是實實在在、腳踏實地在新竹市努力了25年，他是唯一在地，會好好的為新竹市民打拼，一步一腳印，相信林耕仁最後會獲得新竹市民肯定。