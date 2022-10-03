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黑白集／民進黨說一套做一套 難重返首都執政

黑白集
蔡英文（中）稱許民進黨台北市長參選人陳時中（右）「溫暖、有能力、沉穩」，被指其實是「冷漠、霸道、偏袒」。（本報資料照片）
蔡英文（中）稱許民進黨台北市長參選人陳時中（右）「溫暖、有能力、沉穩」，被指其實是「冷漠、霸道、偏袒」。（本報資料照片）

陳時中競選總部成立，蔡英文全力站台，稱這是1998年在陳水扁後民進黨最有機會贏得首都市長的一次。她並以「溫暖、有能力、沉穩」三大理由，稱許陳時中。這樣的推薦詞，民眾恐怕難以苟同。

24年來，民進黨兩度在中央執政，卻拿不回首都執政權，不是沒有原因的。1994年北市首次實施市長直選，陳水扁一戰而勝，顯示首都市民對改革充滿期待。但阿扁的霸道，使他只做一任便落選。陳水扁後來當上總統，卻以貪瀆惡搞作收，使台灣民主變成噩夢一場。民進黨「說一套、做一套」的習性，台北市民始終無法釋懷，這是綠營難以重返首都的主因。

24年過去，這回台北市選舉又碰上「三腳督」，民進黨原本是有機會奪回市長寶座。問題在，蔡英文提錯了人。陳時中在指揮官任內，表現的是「冷漠、霸道、偏袒」；誰知，蔡英文卻錯看成「溫暖、有能力、沉穩」。蔡英文缺乏「知人之明」，硬要陳時中落跑參選，就是失算。此外，她自己執政的專斷偏頗，也直追陳水扁，這也是市民對陳時中興趣缺缺的主因。

蔡英文把陳時中看成「24年來的最佳機會」，但這只是民進黨觀點；若陳時中當選，台北市將橫遭整肅，沒有寧日。台北市民不是韭菜，不會任由政治人物收割，綠營用霸道是征服不了首都的。

陳時中 蔡英文 民進黨

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