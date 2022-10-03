我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

冷眼集／民進黨派系角力 選情冷到動員疲乏

記者 丘采薇
民進黨主席蔡英文（中）2日與台北市長參選人陳時中（右二）、新北市長參選人林佳龍（左二）合體。（記者黃義書／攝影）
民進黨主席蔡英文（中）2日與台北市長參選人陳時中（右二）、新北市長參選人林佳龍（左二）合體。（記者黃義書／攝影）

民進黨拚戰九合一選舉，近期各縣市參選人紛紛成立競選總部，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌賣力輔選，全台走透透；但整體選情依然「非常冷」，除造勢場合外，感受不到選民熱情，許多縣市甚至面臨「動員疲乏」窘境。

選戰倒數一個多月，以往藍綠早就點燃戰火，今年卻見不到雙方支持者賣力辯護。民進黨天王級人物最近站到第一線輔選，熱度不如去年公投說明會，背後原因與各派系暗自角力有很大關係。

去年公投期間，民進黨傾全黨之力宣傳「四個不同意」，當時各派系目標一致，大家都意識到在同條船上，蘇貞昌也因此坐穩閣揆寶座。但黨內縣市長提名過程卻烏煙瘴氣，許多縣市沒有辦初選，徵召制形同「指定接班人」，不但壓縮準備時間，還導致各派系「心有餘怨」，逐漸自掃門前雪。

民進黨雖在中央執政，但執政縣市長席次遠遜於國民黨，這次在九合一選舉的角色是「挑戰者」，唯有炒熱選情，才有機會「換人做做看」，但民進黨從新竹市前市長林智堅論文案爆發後，完全陷入逆風。

「換堅」之後，民進黨也針對他黨參選人挑起「論文戰線」，主打負面選舉，大打烏賊戰，選民也看不見民進黨提名的縣市長人選能夠實現哪些新藍圖，直到最近，高層才提醒必須宣傳政績，不要再被口水戰牽著走。

民進黨過去力求「分進合擊」，今年卻看不見「聯合作戰」。包括英系、新潮流及正國會都推出縣市長人選，重要派系都想奮力一搏，成為「後蔡英文時代」的一方之霸，內部矛盾也愈來愈多。派系各有盤算，也讓選戰熱不起來。

民進黨 提名 蔡英文

上一則

侯友宜提2014只贏2萬票暗酸？朱立倫：兩人都以此為戒

下一則

「不必去查」什麼？ 還原蘇貞昌當天講法

延伸閱讀

鏡電視不必查？柯文哲：公開透明就死了

鏡電視不必查？柯文哲：公開透明就死了
黑白集／造謠必究衝衝衝 涉己扮佛系

黑白集／造謠必究衝衝衝 涉己扮佛系
北市「三腳督」大戰 藍白綠天王動員

北市「三腳督」大戰 藍白綠天王動員
府院護航鏡電視？蘇貞昌：不必查 藍：公然下指導棋

府院護航鏡電視？蘇貞昌：不必查 藍：公然下指導棋

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
前國務卿龐培歐(中)搭機抵台訪問。記者黃仲明/攝影

前國務卿龐培歐抵台 將出席全球台商經貿論壇

2022-09-26 10:41

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光