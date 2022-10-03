冷眼集／民進黨派系角力 選情冷到動員疲乏

民進黨主席蔡英文（中）2日與台北市長參選人陳時中（右二）、新北市長參選人林佳龍（左二）合體。（記者黃義書／攝影）

民進黨 拚戰九合一選舉，近期各縣市參選人紛紛成立競選總部，蔡英文 總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌賣力輔選，全台走透透；但整體選情依然「非常冷」，除造勢場合外，感受不到選民熱情，許多縣市甚至面臨「動員疲乏」窘境。

選戰倒數一個多月，以往藍綠早就點燃戰火，今年卻見不到雙方支持者賣力辯護。民進黨天王級人物最近站到第一線輔選，熱度不如去年公投說明會，背後原因與各派系暗自角力有很大關係。

去年公投期間，民進黨傾全黨之力宣傳「四個不同意」，當時各派系目標一致，大家都意識到在同條船上，蘇貞昌也因此坐穩閣揆寶座。但黨內縣市長提名 過程卻烏煙瘴氣，許多縣市沒有辦初選，徵召制形同「指定接班人」，不但壓縮準備時間，還導致各派系「心有餘怨」，逐漸自掃門前雪。

民進黨雖在中央執政，但執政縣市長席次遠遜於國民黨，這次在九合一選舉的角色是「挑戰者」，唯有炒熱選情，才有機會「換人做做看」，但民進黨從新竹市前市長林智堅論文案爆發後，完全陷入逆風。

「換堅」之後，民進黨也針對他黨參選人挑起「論文戰線」，主打負面選舉，大打烏賊戰，選民也看不見民進黨提名的縣市長人選能夠實現哪些新藍圖，直到最近，高層才提醒必須宣傳政績，不要再被口水戰牽著走。

民進黨過去力求「分進合擊」，今年卻看不見「聯合作戰」。包括英系、新潮流及正國會都推出縣市長人選，重要派系都想奮力一搏，成為「後蔡英文時代」的一方之霸，內部矛盾也愈來愈多。派系各有盤算，也讓選戰熱不起來。