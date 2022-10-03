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賴清德稱台北市是疫情的開始遭批失言 陳時中急滅火

台灣新聞組／台北3日電
民進黨台北市長參選人陳時中（右）1日成立競選總部，副總統賴清德（左）牽起陳時中的手高喊「凍蒜」，陳只舉起一隻手並被認為面無表情，與陳跟行政院長蘇貞昌同台的反應差距很大。（記者許正宏／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中（右）1日成立競選總部，副總統賴清德（左）牽起陳時中的手高喊「凍蒜」，陳只舉起一隻手並被認為面無表情，與陳跟行政院長蘇貞昌同台的反應差距很大。（記者許正宏／攝影）

年底選戰倒數，民進黨台北市長參選人陳時中前天成立競選總部，副總統賴清德站台時說，「台北市是疫情的開始」，引發譁然。台北市長柯文哲說，這一聽就是政治失言，不出12小時，賴清德一定會道歉。賴清德昨天下午到彰化縣參拜，面對媒體詢問時，賴不發一語即離去。

眼看輿情發酵，陳時中昨天緊急滅火說，疫情起點就在武漢，台灣主要疫情來自境外，其實很清楚，至於要分析在哪個點，有些很多隱性的，要進一步分析，「台灣是海島國家，基本上來的一定是境外，哪裡是真正破口，要長時間研究才能了解」。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，新冠病毒一定是從邊境、機場進入到台灣來的，至於從哪個城市進來，很難去探討原因，這樣討論無益於防疫，且居心叵測，是不是想要把疫情怪給誰？如果一定要怪來源的話，一定是桃園，入境後的旅客多往台北等大都市移動，即使台北成為第一個疫情爆發的城市也無可厚非，一點也不令人意外。

王任賢指出，這波本土疫情確切來講是從「3＋11」後開始爆發，當時防疫指揮官陳時中既然想要這麼早開放鬆綁，就應該把配套措施準備好，例如，疫苗、快篩，以及抗病毒藥物，不應有如此鬆散的準備，最後導致「3＋11」政策成為疫情破口。

國健署前署長邱淑媞則說，賴清德此舉是「此地無銀三百兩」，根本是政治考量，地方被病毒入侵後，反過來說地方是禍首，真正原因是中央防疫沒守好，到現在還要怪別人（地方政府）。

國民黨台北市長參選人蔣萬安說，今天會有「討厭民進黨」的氛圍，都是民進黨與陳時中自己造成，但「他們從不深切檢討，卻永遠把責任推給其他人」。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，台北市的疫情怎麼來的，中央指揮官開放邊境「3＋11」才是關鍵，可能賴清德沒有取得正確的資訊，中央指揮官沒有說明詳細狀況。

黃珊珊也說，長期以來，民進黨對台北市都有這樣的故意誤解、誤導，對台北市相當不公平，現在要選台北市長，還要再來傷害台北市，相當不負責任。

對於外界猛轟賴清德的說法，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤說，這都是對手企圖轉移焦點，見不得陳時中好，企圖用負面攻擊掩飾心虛。

疫情 陳時中 賴清德

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