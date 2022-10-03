綠營大咖站台只是過場？陳時中：不用這樣搞分化

民進黨台北市長參選人陳時中3日參訪兒童體能操學院。(記者胡瑞玲／攝影)

年底選戰倒數54天，北市長三腳督選戰白熱化，民進黨 參選人陳時中 昨天校園活動臨時喊卡，今天參訪兒童體能操學院，陳時中表示未來要將科學導入運動，成立體適能館；選戰方面，針對民眾黨批民進黨大咖站台只是過場，他說，不用這樣搞分化。

陳時中今參訪兒童體能操學院，民進黨議員鍾佩玲、陳慈惠、陳賢蔚、阮昭雄及議員參選人林延鳳時也陪同參與。

陳時中致詞表示，要推動全齡運動，讓小孩、青少年能快樂成長，運動就是重要元素，過去強調競技型比賽來提高體適能，小孩恐在競爭中產生鬱鬱，擔心做不好，反降低對運動的信心，但基礎體操不僅能讓小孩具備基本技能，也能讓身心靈都健康成長。

陳時中指出，未來運動一定要科學化，與體育大學、專業業人及團體研究，強調運動是門科學，如何透過科學化增加小孩體能，未來將成立一個體適能運動館作為示範館；發放6至18歲1500元台幣（約47美元）藝遊券，讓小孩在不增加家長負擔上從事藝文相關活動；藝文運動場設置臨時托育中心，讓家長更安心參加藝文或運動活動；另捷運 站釋出更多空間給青少年社團使用。

民眾黨北市士林北投區議員參選人黃瀞瑩昨在電視節目「新聞大白話」指出，現在民進黨大咖幫陳時中站台只是過場，據傳綠營當前策略是回防議員層級，只求把議員全部推上去就好。