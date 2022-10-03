我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

綠營大咖站台只是過場？陳時中：不用這樣搞分化

記者胡瑞玲／台北3日電
民進黨台北市長參選人陳時中3日參訪兒童體能操學院。(記者胡瑞玲／攝影)
民進黨台北市長參選人陳時中3日參訪兒童體能操學院。(記者胡瑞玲／攝影)

年底選戰倒數54天，北市長三腳督選戰白熱化，民進黨參選人陳時中昨天校園活動臨時喊卡，今天參訪兒童體能操學院，陳時中表示未來要將科學導入運動，成立體適能館；選戰方面，針對民眾黨批民進黨大咖站台只是過場，他說，不用這樣搞分化。

陳時中今參訪兒童體能操學院，民進黨議員鍾佩玲、陳慈惠、陳賢蔚、阮昭雄及議員參選人林延鳳時也陪同參與。

陳時中致詞表示，要推動全齡運動，讓小孩、青少年能快樂成長，運動就是重要元素，過去強調競技型比賽來提高體適能，小孩恐在競爭中產生鬱鬱，擔心做不好，反降低對運動的信心，但基礎體操不僅能讓小孩具備基本技能，也能讓身心靈都健康成長。

陳時中指出，未來運動一定要科學化，與體育大學、專業業人及團體研究，強調運動是門科學，如何透過科學化增加小孩體能，未來將成立一個體適能運動館作為示範館；發放6至18歲1500元台幣（約47美元）藝遊券，讓小孩在不增加家長負擔上從事藝文相關活動；藝文運動場設置臨時托育中心，讓家長更安心參加藝文或運動活動；另捷運站釋出更多空間給青少年社團使用。

民眾黨北市士林北投區議員參選人黃瀞瑩昨在電視節目「新聞大白話」指出，現在民進黨大咖幫陳時中站台只是過場，據傳綠營當前策略是回防議員層級，只求把議員全部推上去就好。

對此，陳時中表示，不用這樣搞分化，但確實沒錯，這次選戰重要的目標之一就是議員全壘打，當然他自己也要努力，大家一起都要選上。

民進黨台北市長參選人陳時中3日參訪兒童體能操學院。(記者胡瑞玲／攝影)
民進黨台北市長參選人陳時中3日參訪兒童體能操學院。(記者胡瑞玲／攝影)

陳時中 民進黨 捷運

上一則

賴清德台北疫情開始說沒道歉 柯文哲酸：應是人在江湖

下一則

雙城該續辦 黃珊珊：鄰居這麼凶 不用每天丟他石頭

延伸閱讀

北市「三腳督」大戰 藍白綠天王動員

北市「三腳督」大戰 藍白綠天王動員
指揮中心大咖爭為陳時中站台 藍批：防疫變選舉

指揮中心大咖爭為陳時中站台 藍批：防疫變選舉
稱陳時中謀財害命沒天理？柯文哲火大嗆：他是害命謀財

稱陳時中謀財害命沒天理？柯文哲火大嗆：他是害命謀財
周玉蔻惹眾怒民視取消節目聯播 陳時中「三不」急切割

周玉蔻惹眾怒民視取消節目聯播 陳時中「三不」急切割

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
前國務卿龐培歐(中)搭機抵台訪問。記者黃仲明/攝影

前國務卿龐培歐抵台 將出席全球台商經貿論壇

2022-09-26 10:41

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光