黑白集／造謠必究衝衝衝 涉己扮佛系

鏡電視股東裴偉錄音檔指鏡電視申照過關是「總統旨意、閣揆施壓」。行政院長蘇貞昌辯駁重點：一是總統和他講話不會用這樣口氣；二是把有爭執的東西來質疑院長、總統是不對的。對於重大涉己疑案，蘇院長霸氣總結：不必去查！

蘇揆旁邊站的NCC主委陳耀祥，雖然「聽話」卻不機靈，竟說檢調已啟動調查，若有需要傳訊他都配合。院長都在國會公開指示不必查了，檢調敢查什麼、能怎麼查？陳耀祥又要配合什麼，一起打假球？

總統與行政院長施壓獨立機關護航電視申照，錄音檔內容若為真，實堪稱動搖國本級的世紀醜聞；真虧立院黨團總召柯建銘還記得為資淺的蔡英文 主席補上黨史課，提醒黨政軍退出媒體是台灣民主重要發展課題之一。

蔡英文最愛打假訊息，蘇貞昌更是狠抓造謠者。蘇貞昌「摔筆」，三天內抓出工程師判罰；藝人貼文「很多孩子走了」，蘇貞昌要求究責查辦。但蘇貞昌造謠肉品業者支持萊豬開放，警方不敢傳訊又逾期移送，法院完美結案。如今錄音檔指名道姓蔡蘇施壓NCC，小英卻當起鴕鳥，「衝衝衝」則罕見佛系演出。

蔡英文躲著不說清楚，蘇貞昌公開說不必查，更斥責不該拿有爭議的東西來質疑總統和院長。民主獨裁，好大官威，這樣要叫人民「相信政府相信黨」？