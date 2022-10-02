新聞評論／挺抄襲打學歷 綠正摧毀國家教育

民進黨 新北市長參選人林佳龍追打新北市長侯友宜 學歷，質疑「學士跳博士」涉及特權，四年拿到博士更是「前無古人後無來者」。警大不直接證實或澄清相關質疑，反將議處向媒體回應說明侯友宜學歷沒有問題的承辦人員。一場選舉攻防，不但考驗以「誠」為校訓的警察大學，綠營持續在論文、學歷議題上打泥巴戰，更是踐踏學術倫理，打擊大學自主。民進黨為求一屆市長勝選不擇手段，國家高教育才和百年樹人大計卻飽受摧殘。

其實台灣高教育才，從開放碩士班研究生直攻到學士逕修博士，很早就打開了直攻博士的管道，而博士班四年畢業也真的不是什麼新鮮事；民進黨不能因為一次選舉，就毀掉長期譽為美談的厚植本土博士教育與育才留才辦法。很多大學都希望爭取這樣的優秀研究生，比較知名者，例如金管會前副主委李紀珠，更早就是台大經濟系第一位直攻博士的研究生，而且同樣以四年時間取得台大博士學位。另外，林佳龍為什麼不去問問蔡英文博士班念幾年？

而且，為加強培育本土博士，後來還不斷放寬直攻辦法。因此根據當年教育部 及警大規定，侯友宜報考攻讀警大博士，實在沒有什麼特殊之處。那些批評侯友宜「特權入學」、質疑「前無古人後無來者」、甚至大酸「超級學霸」的綠營政客與綠媒名嘴側翼，他們無知到令人訝異也就罷了；很難相信，曾任中正大學教授的林佳龍，對於台灣博士教育與學術人才培育竟然如此陌生，或者說竟然如此漠不關心！但林佳龍如果是故意裝胡塗打泥巴戰，就是誠信與道德的問題了，那只能說，政治泯滅良知，選舉埋葬人性。

至於警大其實只須說明當年相關規定，完全沒有介入選舉的問題；現在躲躲閃閃，反而變成另一種形式的介入選舉，並形同為特定選舉陣營輸送武器彈藥。民進黨前立委段宜康四年前就曾到警大查過，質疑侯友宜沒念碩士就直攻博士，是諾貝爾獎得主都未曾有的「半神」程度。以段宜康曾踹翻韓國瑜北農菜攤的狠勁，如果得不到如實完整的答覆，豈能善罷干休？

因此，警大只要像四年前那樣據實說明即可；四年前已有的答案，現在也不可能改變。如今警大承辦人據此對外說明，卻被查辦，反而讓警大捲入選戰紛爭，結果只有綠營高興，繼續政治操作潑黑水，警大自身則灰頭土臉，這都讓人懷疑民進黨政治黑手已經伸進警大，或者警大也學會「間接影射殺傷力最大」的東廠手法，刻意含糊其辭；但警大到底要用這個背離「誠」字校訓的案例，給國家未來警官怎樣的教育？

警大教育任務在研究高深警察學術，培養警察專門人才，隸屬內政部，但所需具備的大學教育實質內涵，仍與一般大學相同。林智堅和林佳龍都是蔡英文欽點的選將，民進黨挺林智堅抄襲，台大並未向權力屈服，私校的中華大學更難得頂住了政治壓力，守住學術倫理的底線。但為了林佳龍，警大選擇臣服。誠然，民進黨都沒把台大和中華大學放在眼裡了，對警大還需要演嗎？但警大教育何處去？

更嚴肅的問題，這次選舉，很少看到實質的政見之爭，反而除了周玉蔻事件外，幾乎全場圍繞著論文、報告和學歷議題在打泥巴戰。抹黑影響的可能是一屆選舉，民進黨踐踏學術倫理與大學自主，卻會讓國家高教育才與樹人大計崩毀。民進黨摧毀的不只是一場地方選舉，民進黨更摧毀了教育，警大也不能倖免。