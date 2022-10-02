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鏡電視不必查？柯文哲：公開透明就死了

台灣新聞組／台北2日電
鏡電視5月初在中華電信MOD開台，原預估5月下旬可在有線電視上架。(記者曾吉松／攝影)
鏡電視5月初在中華電信MOD開台，原預估5月下旬可在有線電視上架。(記者曾吉松／攝影)

鏡電視政治風波持續延燒，行政院長蘇貞昌昨天備詢時被問及此案，回答「不必去查」。台北市長柯文哲昨天表示，蘇貞昌應該馬上啟動司法調查，都不講話就是默認，「太傲慢了啦」；新北市長侯友宜說，一切要公開透明，在旁的柯文哲聽完後回「公開透明就死了」。

國民黨主席朱立倫則批評，真是不可思議，蘇貞昌院長自己跟總統涉及關說國家級弊案，竟敢在國會當中說不必查了，他是在暗示或明示檢調單位嗎？前總統馬英九也說，就是推託， 趕快辦才對。

朱立倫指出，蘇貞昌院長明明自己涉案，跟總統兩個涉及關說國家級弊案，竟敢在國會當中說不必查了，他是在暗示或明示這些檢調單位嗎？應該先成立特別調查委員會，由這些看不過去、有正義感的國會議員匯集起來，只要有證據，蘇貞昌就應該下台。

柯文哲、侯友宜昨天連袂出席新北市眷村文化節活動時被問及此事，柯文哲表示，理論上鏡電視股東裴偉如果這樣講，蔡英文總統應該出面告他，蘇貞昌馬上啟動司法調查，讓檢察官介入，錄音帶拿去做聲紋辨識，到底事情是怎樣，應該要處理。

柯文哲說，現在人家指控總統跟行政院長直接在控制媒體，這是很嚴重的控訴，結果都不講話，就是默認，也不採取任何和行動，態度就是「不然你想怎樣」，太傲慢了啦，欺人太甚、態度不對。

侯友宜則說，一切公開透明，展現出來給大家看、檢視，這最重要，到底問題出在哪，只要願意公開透明大家來看。柯文哲聽完酸說「公開透明就死了」。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊質疑蘇貞昌下指導棋，檢調誰敢查？而民進黨在野時強力要求黨政軍退出媒體，前總統馬英九痛批民進黨一向是雙標黨，他們要別人不做，自己做，一點都不意外。

民眾黨立委賴香伶則是批評蘇貞昌做了最差的示範，「堂堂一個行政院長，在國會公然說不必查、下指導棋，更顯得心虛，今天如果此案不查，不就坐實了是蘇貞昌指導？」

台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）。(記者葉信菉／攝影)
台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）。(記者葉信菉／攝影)

柯文哲 侯友宜 馬英九

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