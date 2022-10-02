民進黨派送鏡周刊 高虹安：進入綠色文革時代

民眾黨新竹市長參選人高虹安參加董事長開講粉絲見面會新竹站活動。(圖／取自董事長開講粉絲見面會新竹站直播畫面)

民進黨 新竹市黨部將鏡周刊報導民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文爭議的報導發送到家戶。高虹安昨呼籲「用選票抵制選舉奧步。」國民黨 台北市長參選人蔣萬安昨也對此作法嚴詞批評，民進黨這次選舉操作不斷秀下限。

高虹安表示，最近面對民進黨用抹黑、汙衊等惡質選舉招術，「彷彿進入綠色文革時代、綠色恐怖世代」。高虹安也諷刺，民進黨持續利用空戰散播不實抹黑她的資訊外，甚至花大錢把惡意抹黑報導的鏡周刊用彩色影印加印數萬份分送家戶，真的大手筆，令人嘆為觀止。

蔣萬安昨對此事也指出，挨家挨戶發送，真的是超大手筆，顯示民進黨競選經費無上限，無恥程度卻無下限。

蔣萬安說，選舉不該如此，但他看到民進黨在這次年底選舉，整個模式操作，還有跟媒體的合謀，其實都不斷在秀下限，看到鏡周刊執照或轉移到55台，股東會 上的錄音帶也都顯示這是總統級關說，比美國水門還要嚴重。

蔣萬安表示，他也要提醒高虹安團隊，一定要堅強面對這場冷血以及動員國家資源全面攻擊的選戰，他也會和他的團隊特別提防，昨日張善政、今日高虹安、明日蔣萬安。