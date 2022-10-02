不再是決戰中台灣…綠營選戰主軸：穩桃、守基、救新竹

距離年底九合一選舉投票日剩不到兩個月，民進黨祭出「穩桃園、守基隆、救新竹」戰略。（記者劉學聖／攝影）

距離年底九合一選舉投票 日剩不到兩個月，民進黨 選戰策略持續鎖定北台灣戰場。黨務操盤人士表示，根據內部民調 顯示，近來桃園選情回穩，連帶牽動北台灣防線調整，將釋出更多資源到新竹市、基隆市等選情激戰區，祭出的是「穩桃園、守基隆、救新竹」大方針。至於過往幾次大選中扮演界定藍綠輸贏的「決戰中台灣」，已非本次選戰主軸。

民進黨人士指出，在歷經「換堅」風波後，桃園市選情一度危急，被黨中央列為重中之重的一級戰區，但近期搶救有成，內部會議上亦研判，桃園已度過選情最艱困時刻，未來要持續強化的是深入基層，更鞏固「陸戰」組織票，「空戰」能量則將部分轉移到基隆市、新竹市等區域。

基隆綠營人士表示，若要說目前全台最膠著的戰場，非基隆市莫屬，民調一直在誤差範圍的情況甚至比台北市、桃園市更為短兵相接，且敵對陣營包括國民黨、時代力量攻勢一波接著一波，綠營確實需要更多資源投入來抗衡。新竹地方人士則分析，目前民進黨在新竹的選情仍未居領先，但民調差距仍在射程範圍內，仍有一搏機會。

民進黨人士說，先前黨內有「贏台北市，這場九合一就不算輸的說法」，但台北畢竟不是現任執政縣市，現在黨內更在意的反而是原執政縣市要能守成，讓人才庫的培養、歷練得以延續，這也是鎖定桃園、基隆、新竹為重點戰區的原因。

黨務操盤人士表示，本次選戰越趨明顯的特色，是過去兵家必爭之地的「決戰中台灣」口號消失，這相當程度反映出包括台中、彰化、雲林、南投等地艱困選情，但黨中央並未棄守，繼中常會移師雲林、黨慶音樂會辦在台中後，計畫本周三中常會也要移師台中，要角齊聚中台灣，用行動表達支持。

至於媒體關注度最高的台北市戰場，民進黨人士表示，台北市當然屬決戰北台灣重要一環，但剛經歷過「周玉蔻事件」紛擾，造成民調再往下走，因此目前主打的是止血戰，暫且不會主動發起攻勢。