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北市「三腳督」大戰 藍白綠天王動員

台灣新聞組／台北2日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中），出席市議員參選人李明賢（左）競選總部成立大會。（記者林俊良／攝影）
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中），出席市議員參選人李明賢（左）競選總部成立大會。（記者林俊良／攝影）

距離年底九合一選舉投票只剩一個多月，藍綠陣營大咖齊出輔選助講，炒熱選舉氣氛。新北市長侯友宜昨天首次跨區台北市輔選，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，大家就是打團體戰，追求最大勝選。民進黨台北市長參選人陳時中成立競選總部，激動喊出「我們一定會贏」。無黨籍台北市長參選人黃珊珊首度與民眾黨主席柯文哲、新竹市長參選人高虹安同台，破除「虹安換萬安」傳言。

民進黨台北市長參選人陳時中（右）競選總部成立大會，蔡英文總統（中）、副總統賴清德...
民進黨台北市長參選人陳時中（右）競選總部成立大會，蔡英文總統（中）、副總統賴清德、前副總統陳建仁（左）站台。（記者許正宏／攝影）

陳時中昨天成立競選總部，民進黨天王包括蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等人都到場站台，蔡英文表示，這次選舉是1998年以來，最有機會在首都選贏的一次。陳時中壓軸上台，激動喊出「我們一定會贏」，將現場氣氛堆疊到最高。

黃珊珊昨天與柯文哲、高虹安同台為民眾黨北市議員參選人黃瀞瑩造勢，針對近日傳出國民黨和民眾黨要在台北和新竹的選舉「合作」，國民黨在新竹支持高虹安，換取蔣萬安當選台北市長的「虹安換萬安」傳言，黃珊珊說，這年代選民不會接受搞政治分贓，不用再搞這樣莫名的傳言，「那兩個黨不知道在急什麼」。

台北市長柯文哲（右二）、台北市長參選人黃珊珊（左一）、民眾黨新竹市長參選人高虹安...
台北市長柯文哲（右二）、台北市長參選人黃珊珊（左一）、民眾黨新竹市長參選人高虹安（右一）同台。（記者葉信菉／攝影）

另外，黃珊珊昨天替時代力量內湖南港區議員參選人陳志明站台，時代力量前立委黃國昌還當場喊出，他絕對投給黃珊珊。被外界視為第三勢力結合，陳時中陣營指出，這是時代力量不被泡沫化作法，蔣萬安陣營則說，市長柯文哲曾想找黃國昌當接班人，對黃國昌表態支持並不意外。

國民黨主席朱立倫表示，「虹安換萬安」這類謠言一點意義都沒有，他覺得民進黨大概選到很擔憂 ，現在國民黨是全力以赴，新竹市長參選人林耕仁下周競選總部成立，他會全力力挺到底。

陳時中昨天成立競選總部，民進黨天王昨雲集；據悉，陳時中親自電邀賴清德來站台，破除賴與英系不合傳言，只不過蘇貞昌助講後牽起陳時中的手高喊「凍蒜」，兩人相互擁抱相當熱絡，輪到賴清德同樣是牽起陳時中，陳時中卻面部冷淡、只舉起一隻手，明顯出現差異。

陳時中 國民黨 民進黨

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