觀察站／2024總統大選布局 「人氣侯」擠壓「邊緣倫」

新北市長侯友宜成藍營人氣王，牽動2024年總統大選。圖為國民黨主席朱立倫（右）出席蔣萬安青年後援會成立大會。（記者林俊良／攝影）

新北市長侯友宜 走出新北，首度跨區為「小雞們」造勢站台，被安排在壓軸，在國民黨 政治天王雲集的場子中成為輔選人氣王。台中市長盧秀燕穩住台中選情，近來跨縣市輔選也成藍營中部共主。國民黨主席朱立倫雖認證侯盧是黨內「兩大母雞」，但若朱立倫在年底選戰又成「邊緣倫」，也將牽動2024年總統大選。

近來北市公車廣告開始出現台北市長參選人蔣萬安跟侯友宜的合照。侯友宜、朱立倫1日接連為北市議員站台，先是國民黨北市議員參選人張斯綱競選總部成立，現場湧入大批支持者，侯友宜不僅壓軸，連致詞時間都比朱立倫多了十分鐘。

下一場在北市中山區柳采葳競總成立大會，也同樣主打侯友宜站台，支持者更為了侯友宜，坐在現場等到最後，不願離開板凳半步。

國民黨年輕世代都希望可以藉由與侯友宜的連結，達到選舉氣勢加值最大化。侯友宜在馬英九、趙少康、朱立倫等藍營大咖間，仍是最耀眼的明星；但同樣觀望2024年總統大選的朱立倫，卻顯得星光黯淡。曾被說是「邊緣倫」的他，可無法再次承受這個稱號。

朱立倫在年底關鍵一戰，若無法讓所有母雞發揮最大光芒，國民黨將繼續萎縮，朱立倫也必須改擔任起總教練的角色，才能不畏懼民進黨掌握權力來選舉。

只是離選戰還有近兩個月，侯友宜就已走出新北，創造高人氣，若因此拉抬全台選情，讓年底選戰大勝，這筆戰功該算在誰頭上？恐怕就是2024總統大選出線的關鍵。